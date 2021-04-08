Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавляющий регион с 2005 года, объявил об уходе в отставку по собственному желанию

Правительство Ульяновской области В своем обращении, опубликованном в Facebook, Морозов заявил, что намерен баллотироваться в Госдуму, где надеется "принести больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона"

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавляющий регион с 2005 года, объявил об уходе в отставку по собственному желанию. В своем обращении, опубликованном в Facebook, Морозов заявил, что намерен баллотироваться в Госдуму, где надеется "принести больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона".

"Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей Ульяновской области в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора", - написал Морозов. Он выразил надежду, что команда управленцев "нового поколения" "сможет сохранить лучшее, что мы достигли за это время и придать импульс для нового качественного развития области".

Сергей Морозов одержал победу на выборах главы администрации Ульяновской области в декабре 2004 года, и вступил в должность губернатора 6 января 2005 года. На последних выборах в 2016 году Морозов набрал 54,3% голосов при явке около 52,3%. После отставки в 2020 году главы администрации Белгородской области Евгения Савченко Морозов стал старейшим губернатором в России по времени пребывания на посту, пишет РБК.

Его полномочия истекают в нынешнем году. В конце февраля телеграм-канал "Политбюро 3.0" сообщил, что Морозов в ходе закрытого совещания якобы заявил о своей готовности переизбраться на новый срок без согласования кандидатуры с президентом. В ответ Морозов обратился в уголовный розыск, требуя найти и привлечь к ответственности авторов канала за клевету. В результате в Улльяновске было возбуждено уголовное дело о клевете.

В начале марта Морозов подтвердил, что собирается баллотироваться на пятый срок, но подчеркнул, что для этого "должна быть воля населения и, конечно, должна быть поддержка федеральных властей, в том числе лично президента".

В середине марта эксперты холдинга "Минченко консалтинг" спрогнозировали скорую отставку губернатора Ульяновской области. Вместе с ним в "красную зону" попали глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. 7 апреля президент России Владимир Путин освободил Кара-оола от должности, которую тот занимал 14 лет.

"Не удивляйтесь, я к этому шел осознанно, и это решение сам для себя принял. Спасибо президенту, что он поддерживал, я с ним согласовал порядок действий", - сказал бывший глава Тувы в прощальном видеообращении, не назвав причину своего решения уйти в отставку.

Нового губернатора Ульяновской области выберут в единый день голосования 19 сентября, сообщили РИА "Новости" в ЦИК. Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала подборку некоторых решений и предложений, которыми запомнился Сергей Морозов. В их числе открытие резиденции Колобка в 2012 году; учреждение в регионе Дня семейного общения 12 июня, который в народе прозвали "днем зачатия"; открытие памятника букве Ё, обязательное тестирование чиновников Ульяновской области на грамотность.

Морозов также предлагал вернуть Ульяновску название Симбирск, похоронить в городе тело Ленина, наладить авиасообщение в области с помощью дирижаблей, наказывать за оскорбление учителей.