Федеральный суд США приговорил россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку по обвинению в похищении собственного ребенка, один год она проведет под надзором властей

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Федеральный суд США приговорил россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку по обвинению в похищении собственного ребенка, один год она проведет под надзором властей. Суд также постановил не взыскивать с нее штрафы и обязал попросить власти РФ разрешить ее детям приехать в США.

"Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно - это достаточный приговор, явно не чрезмерный", - заявил судья Эрик Мелгрен в ходе виртуального заседания суда.

При этом Осиповой грозит тюрьма за неисполнение решения семейного суда в США, который постановил привезти ее детей от бывшего американского мужа в Канзас, где тот проживает, сообщают РИА "Новости".

39-летняя Богдана Осипова находилась под арестом в США с сентября 2017 года по иску бывшего супруга, отца двух младших ее детей, бывшего военнослужащего США Брайана Мобли.

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Мобли. Американские власти обвинили Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории Соединенных Штатов в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито (штат Канзас), чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела. Осиповой грозил 43-летний срок тюремного заключения.

Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.

Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.