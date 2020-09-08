Ишим пере Подслушано / ВКонтакте В школе Тюменской области пятиклассников напугали появлением "террориста", чтобы разобрать ошибки их поведения при захвате заложников

Ишим пере Подслушано / ВКонтакте

В Тюменской области родители одной из школ Ишима возмутились внеклассному уроку, посвященному терроризму. На нем детей взяли в заложники, а потом оценивали их поведение, пишет 72.ru.

Судя по снимкам пятиклассников, к ним в кабинет 4 сентября пришел человек в маске, полностью закрывающей лицо, в камуфляжной одежде и с сумкой. На одном из кадров видно, что человек, исполняющий роль террориста, даже забрался на подоконник. Условия оказались настолько приближены к реальному захвату заложников, что, со слов родителей, дети сильно испугались.

Как рассказала мать одного из пятиклассников школы N2, педагоги с помощью инсценировки теракта стремились "показать детям, как следует себя вести при террористических актах". "Но родителей никто не предупреждал об этом мероприятии и детей, соответственно, тоже. В классе находились дети с больным сердцем. После данного мероприятия родителям пришлось забрать ребенка из школы, потому что ему стало плохо. Дома ему вызвали скорую", - добавила женщина.

Снимки с внеклассного занятия опубликовали в официальном сообществе школы. Сначала там написали, что с детьми провели учебно-тренировочную игру, а после возмущений родителей текст отредактировали, убрав из него подробности. В пропавшем абзаце говорилось, что во время урока по ОБЖ "прошла учебно-тренировочная игра по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников". По окончанию игры "были разобраны ошибки в поведении учащихся".

В сохранившейся части сообщения также указано, что "в рамках свободной тематической пятницы "Мир без террора" в СОШ N2 в течение дня демонстрировались социальные видеоролики по противодействию терроризму", а также транслировалась радиопередача про захват заложников в школе Беслана в 2004 году.

Директор школы подтвердила проведение урока на тему терроризма. Но пояснила, что информацию возмущенные родители исказили. "У нас сейчас с родителями ведется разъяснительная работа, потому что информация в интернете была преподнесена неверно. На долю правды наслоилось много другой информации. Опровергать бессмысленно - выглядишь некрасиво. В то же время пройти мимо этой информации нельзя. На публикацию в интернете уже отреагировали местные органы управления образования. Они начали проверку по данному факту. В частности, к нам в школу завтра приедет комиссия, - сказала директриса Татьяна Изох.

Напомним, похожий случай произошел 10 лет назад в Рязани. Но там дети знали, что участвуют в инсценировке, которая в итоге тоже вызвала скандал. Постановка, в ходе которой школьники-артисты падали на землю, как будто сраженные выстрелами террористов, вызвала шквал возмущенных комментариев в интернете. По мнению пользователей глобальной сети, дети не должны видеть подобное, а городских чиновников, которые были в курсе постановки, после этого мероприятия необходимо было уволить.

Как сообщалось, на мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Рязани Сергей Филимонов, заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Владимир Скрипченко, советник главы администрации города Ирина Гришунькина, начальник управления образования, науки и молодежной политики администрации Рязани Татьяна Пыжонкова.