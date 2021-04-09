В Крыму задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. Как сообщается на сайте ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения, которые были сторонниками организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

По оперативным данным, злоумышленники хотели использовать для нападения самодельные бомбы. Впоследствии радикалы собирались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию. Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты бомб с поражающими элементами. Силовики также получили доступ к переписке и голосовым сообщениям, в которых боевики обсуждали планы с эмиссарами террористов.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК РФ. Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст. 30 и ст. 205 (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц) УК РФ.