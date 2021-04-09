В Москве во время фестиваля "Артдокфест" напали на режиссера Виталия Манского

Artdocfest / Facebook

В Москве возле кинотеатра "Октябрь" на режиссера Виталия Манского напали активисты SERB во время фестиваля "Артдокфест", сообщает телеканал "Дождь".

Как рассказал сам режиссер, после интервью Associated Press на него напали несколько активистов SERB. Один из них, по словам режиссера, пытался "какой-то тканью перехватить горло", затем к Манскому "подскочили еще какие-то находящиеся вокруг люди", но в итоге режиссеру удалось отбиться. Нападавшие исчезли, полиция пока на место происшествия не приехала.

7 апреля на московский фестиваль приходили активисты SERB и полицейские. "SERB пыталась сорвать показ картины "Дорога домой"", - говорили организаторы фестиваля. Этот фильм рассказывает о мужчине, который переехал в украинское село "после аннексии полуострова".

Ранее в Петербурге "Артдокфест" был сорван после визита сотрудников Роспотребнадзора на одну из площадок. Кроме того, организаторы отменили показы фильмов о чеченском гее и протестах в Ингушетии.