Вакцинация от COVID-19 в РФ идет планово, коллективный иммунитет удастся обеспечить в сентябре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит "Интерфакс".
"Все идет планово", - заявил Мурашко, отвечая на вопрос о ходе вакцинации от коронавируса. Министр не уточнил количества вакцинированных на сегодняшний день. На уточняющий вопрос, будет ли коллективный иммунитет от COVID-19 обеспечен в сентябре, министр ответил утвердительно.
Между тем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 419, до 4 880 262. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,02%), в Республике Тыва (0,03%). Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 517. Всего уже выздоровели 4 496 132 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.
В России зарегистрировали 334 смерти из-за коронавируса против 370 днем ранее. Всего от инфекции умерли 113 326 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,32%, следует из данных штаба.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 2828 (58)
Санкт-Петербург - 729 (37)
Московская область - 636 (10)
Ростовская область - 207 (6)
Воронежская область - 137 (4)
Саратовская область - 124 (5)
Нижегородская область - 121 (17)
Иркутская область - 120 (8)
Красноярский край - 106 (9)
Республика Крым - 105 (4)
Свердловская область - 99 (8)
Челябинская область - 99 (7)
Республика Саха (Якутия) - 99 (1)
Пермский край - 98 (8)
Волгоградская область - 95 (5)
Самарская область - 94 (15)
Краснодарский край - 92 (11)
Республика Башкортостан - 91 (3)
Пензенская область - 81 (4)
Ульяновская область - 79 (7)
Ярославская область - 78 (2)
Ленинградская область - 74 (13)
Тверская область - 72 (8)
Новосибирская область - 72 (3)
Белгородская область - 68 (2)
Курская область - 66 (4)
Оренбургская область - 65 (3)
Брянская область - 65
Кировская область - 65
Алтайский край - 63 (6)
Ставропольский край - 62 (5)
Липецкая область - 62 (2)
Кемеровская область - 62 (1)
Ивановская область - 61 (1)
Калининградская область - 60 (4)
Калужская область - 55
Псковская область - 57 (4)
Омская область - 54 (1)
Чувашская Республика - 54 (1)
Архангельская область - 53 (4)
Владимирская область - 52
Тюменская область - 51 (1)
Тульская область - 50 (6)
Орловская область - 48 (2)
Республика Дагестан - 47
Ханты-Мансийский АО - 47
Астраханская область - 45 (1)
Удмуртская Республика - 44 (5)
Республика Карелия - 42 (2)
Рязанская область - 41 (2)
Смоленская область - 40 (1)
Вологодская область - 36 (3)
Тамбовская область - 36 (2)
Республика Татарстан - 36
Курганская область - 31
Новгородская область - 30
Республика Мордовия - 29 (1)
Костромская область - 28
Республика Коми - 24 (4)
Забайкальский край - 24 (2)
Республика Бурятия - 23 (1)
Приморский край - 22 (1)
Мурманская область - 25 (1)
Томская область - 25
Севастополь - 24 (2)
Республика Хакасия - 23
Хабаровский край - 20 (2)
Кабардино-Балкарская Республика - 20
Ямало-Ненецкий АО - 16
Сахалинская область - 16
Республика Марий Эл - 15 (1)
Амурская область - 15
Карачаево-Черкесская Республика - 14 (2)
Республика Ингушетия - 13
Республика Северная Осетия - 11
Чеченская Республика - 11
Республика Калмыкия - 10 (1)
Республика Адыгея - 9
Камчатский край - 8
Республика Тыва - 4
Магаданская область - 3
Республика Алтай - 3
Еврейская АО - 0
Чукотский АО - 0
Ненецкий АО - 0