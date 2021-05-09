Михаил Мурашко

Пресс-служба президента России

Вакцинация от COVID-19 в РФ идет планово, коллективный иммунитет удастся обеспечить в сентябре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит "Интерфакс".

"Все идет планово", - заявил Мурашко, отвечая на вопрос о ходе вакцинации от коронавируса. Министр не уточнил количества вакцинированных на сегодняшний день. На уточняющий вопрос, будет ли коллективный иммунитет от COVID-19 обеспечен в сентябре, министр ответил утвердительно.

Между тем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 419, до 4 880 262. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,02%), в Республике Тыва (0,03%). Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 517. Всего уже выздоровели 4 496 132 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В России зарегистрировали 334 смерти из-за коронавируса против 370 днем ранее. Всего от инфекции умерли 113 326 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,32%, следует из данных штаба.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 2828 (58)

Санкт-Петербург - 729 (37)

Московская область - 636 (10)

Ростовская область - 207 (6)

Воронежская область - 137 (4)

Саратовская область - 124 (5)

Нижегородская область - 121 (17)

Иркутская область - 120 (8)

Красноярский край - 106 (9)

Республика Крым - 105 (4)

Свердловская область - 99 (8)

Челябинская область - 99 (7)

Республика Саха (Якутия) - 99 (1)

Пермский край - 98 (8)

Волгоградская область - 95 (5)

Самарская область - 94 (15)

Краснодарский край - 92 (11)

Республика Башкортостан - 91 (3)

Пензенская область - 81 (4)

Ульяновская область - 79 (7)

Ярославская область - 78 (2)

Ленинградская область - 74 (13)

Тверская область - 72 (8)

Новосибирская область - 72 (3)

Белгородская область - 68 (2)

Курская область - 66 (4)

Оренбургская область - 65 (3)

Брянская область - 65

Кировская область - 65

Алтайский край - 63 (6)

Ставропольский край - 62 (5)

Липецкая область - 62 (2)

Кемеровская область - 62 (1)

Ивановская область - 61 (1)

Калининградская область - 60 (4)

Калужская область - 55

Псковская область - 57 (4)

Омская область - 54 (1)

Чувашская Республика - 54 (1)

Архангельская область - 53 (4)

Владимирская область - 52

Тюменская область - 51 (1)

Тульская область - 50 (6)

Орловская область - 48 (2)

Республика Дагестан - 47

Ханты-Мансийский АО - 47

Астраханская область - 45 (1)

Удмуртская Республика - 44 (5)

Республика Карелия - 42 (2)

Рязанская область - 41 (2)

Смоленская область - 40 (1)

Вологодская область - 36 (3)

Тамбовская область - 36 (2)

Республика Татарстан - 36

Курганская область - 31

Новгородская область - 30

Республика Мордовия - 29 (1)

Костромская область - 28

Республика Коми - 24 (4)

Забайкальский край - 24 (2)

Республика Бурятия - 23 (1)

Приморский край - 22 (1)

Мурманская область - 25 (1)

Томская область - 25

Севастополь - 24 (2)

Республика Хакасия - 23

Хабаровский край - 20 (2)

Кабардино-Балкарская Республика - 20

Ямало-Ненецкий АО - 16

Сахалинская область - 16

Республика Марий Эл - 15 (1)

Амурская область - 15

Карачаево-Черкесская Республика - 14 (2)

Республика Ингушетия - 13

Республика Северная Осетия - 11

Чеченская Республика - 11

Республика Калмыкия - 10 (1)

Республика Адыгея - 9

Камчатский край - 8

Республика Тыва - 4

Магаданская область - 3

Республика Алтай - 3

Еврейская АО - 0

Чукотский АО - 0

Ненецкий АО - 0

