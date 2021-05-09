Вблизи села Калейкино Альметьевского района потерпел крушение легкомоторный самолет "Ермак", выполнявший учебный полет. На борту были инструктор и курсант, оба погибли

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Учебный самолет разбился в Татарстане. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, вблизи села Калейкино Альметьевского района потерпел крушение легкомоторный самолет "Ермак", выполнявший учебный полет. На борту были инструктор и курсант, оба погибли.

В пресс-службе МЧС России подтвердили информацию о гибели двух человек при жесткой посадке самолета. По данным спасателей, разрушений на земле и возгорания нет. Проводятся следственные действия, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В ликвидации последствий аварии участвовали 18 человек и шесть единиц техники. В Приволжском следственном управлении на транспорте СК выясняют обстоятельства крушения, начата проверка, сообщает РИА "Новости".