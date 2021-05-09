В лесу под Петропавловском-Камчатским сотрудники региональной поисково-спасательной базы нашли обгоревший вертолет. По предварительным данным, воздушное судно пропало 8 мая, выполняя рейс Елизово - река Островная

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В лесу под Петропавловском-Камчатским сотрудники региональной поисково-спасательной базы нашли обгоревший вертолет. По предварительным данным, воздушное судно пропало 8 мая, выполняя рейс Елизово - река Островная, сообщает "Вести.ru" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Как отмечается, части обгоревшего вертолета обнаружены в 12:05 по местному времени в районе лесного массива Чапаевка. О судьбе пилота и пассажира вертолета в ведомстве не сообщили. Однако СМИ пишут, что на месте крушения обнаружены тела двух человек.

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

"По информации следствия, 8 мая 2021 года в 17 часов 33 минуты (местное время) вертолет МИ-2 вылетел по маршруту аэропорт "Кречет" - озеро "Котельное" - река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту воздушного судна находились два человека - командир вертолета и пассажир, а также груз. В районе озера "Котельное" вертолет на связь не вышел", - говорится в пресс-релизе Дальневосточного управления СК РФ на транспорте.

По данным ведомства, находившиеся на борту вертолета люди погибли.

Источники "Коммерсанта" сообщили о гибели 60-летнего пилота Александра Скворцова и 51-летнего камчатского бизнесмена Андрея Пятко. На вертолете, принадлежавшем Озерновскому рыбоконсервному заводу N 55, перевозилось продовольствие для турбазы Пятко, расположенной на реке Островная в парке Налычево.

Андрей Пятко ранее был депутатом нескольких созывов Елизовской районной думы, которую он возглавлял с 2001 по 2004 годы. Он также входил в Совет народных депутатов Камчатской области. С конца 1990-х Андрей Пятко занимался предпринимательством, был учредителем двух газет. Бизнесмен также возглавлял общественную организацию "Федерация рыболовного спорта Камчатского края", сообщает ИА "Кам 24".

Вместе с супругой он воспитывал семерых детей.