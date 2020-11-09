Сотрудники правоохранительных органов Воронежской области задержали военнослужащего срочной службы, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
"Военнослужащий, завладевшим оружием в результате нападения на должностных лиц наряда по части в Воронежской области, задержан правоохранительными органами. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия", - сказали в округе.
Как пояснил информированный источник "Интерфакса", срочника задержали при попытке скрыться на автомобиле. "Поступил сигнал об угоне машины вблизи поселка Землянский молодым мужчиной в форме. На прилегающих дорогах были выставлены посты. По горячим следам угонщика заблокировали на дороге и задержали, им оказался беглый срочник Макаров", - сказал собеседник агентства.
Источник РИА "Воронеж" добавил, что 20-летний военнослужащий угнал Skoda Kodiaq в Рамонском районе, угрожая водителю оружием. Солдат успел добраться до Землянска Семилукского района, где его и задержали через полчаса после угона.
❗Солдата-срочника, убившего офицера и сослуживцев в Воронеже, задержали
Подробнее: http://amp.gs/WalcОпубликовано Интернет-канал "ТV Губерния" Понедельник, 9 ноября 2020 г.
В совершении преступления подозревается солдат Антон Макаров. Около 5:20 9 ноября, находясь на аэродроме Балтимор в Воронежской области, он, будучи дневальным по парку, зарубил майора Ермолаева топором, снятым с пожарного щита, завладел пистолетом и открыл стрельбу по сослуживцам. Сначала Макаров не менее трех раз выстрелил в рядового Фирсова. Пули прошли по касательной.
Затем злоумышленник взял в заложники ефрейтора Кожокина (водитель Ермолаева) и, прячась у него за спиной, прошел в спальное расположение батальона. Макаров включил свет и открыл стрельбу по рядовому Акталиеву, после чего изрешетил Кожокина. В результате нападения три человека погибли, а Фирсов госпитализирован с ранениями.
Ермолаев в момент гибели проверял суточный наряд.
По одной из версий, Макаров мстил сослуживцам, с которыми конфликтовал. Однако в Западном военном округе уверены, что к преступлению мог привести нервный срыв срочника, а не конфликт.
Антон Макаров два года отучился в Воронежском институте МВД, а затем ушел в армию. Педагоги и сокурсники отзываются о нем как о вспыльчивом и недисциплинированном человеке. По некоторым данным, Макарова отчислили из полицейского вуза за драку.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство двух или более лиц) и ст. 226 (хищение оружия) УК РФ.