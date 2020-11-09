В Воронеже солдат-срочник расстрелял несколько человек на военном аэродроме "Балтимор" в Советском районе Подробнее: https://www.newsru.com/russia/09nov2020/voronezh.html

TV Губерния / YouTube В результате нападения три человека погибли, один получил ранения

TV Губерния / YouTube

Сотрудники правоохранительных органов Воронежской области задержали военнослужащего срочной службы, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

"Военнослужащий, завладевшим оружием в результате нападения на должностных лиц наряда по части в Воронежской области, задержан правоохранительными органами. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия", - сказали в округе.

Как пояснил информированный источник "Интерфакса", срочника задержали при попытке скрыться на автомобиле. "Поступил сигнал об угоне машины вблизи поселка Землянский молодым мужчиной в форме. На прилегающих дорогах были выставлены посты. По горячим следам угонщика заблокировали на дороге и задержали, им оказался беглый срочник Макаров", - сказал собеседник агентства.

Источник РИА "Воронеж" добавил, что 20-летний военнослужащий угнал Skoda Kodiaq в Рамонском районе, угрожая водителю оружием. Солдат успел добраться до Землянска Семилукского района, где его и задержали через полчаса после угона.

В совершении преступления подозревается солдат Антон Макаров. Около 5:20 9 ноября, находясь на аэродроме Балтимор в Воронежской области, он, будучи дневальным по парку, зарубил майора Ермолаева топором, снятым с пожарного щита, завладел пистолетом и открыл стрельбу по сослуживцам. Сначала Макаров не менее трех раз выстрелил в рядового Фирсова. Пули прошли по касательной.

Затем злоумышленник взял в заложники ефрейтора Кожокина (водитель Ермолаева) и, прячась у него за спиной, прошел в спальное расположение батальона. Макаров включил свет и открыл стрельбу по рядовому Акталиеву, после чего изрешетил Кожокина. В результате нападения три человека погибли, а Фирсов госпитализирован с ранениями.

Ермолаев в момент гибели проверял суточный наряд.

По одной из версий, Макаров мстил сослуживцам, с которыми конфликтовал. Однако в Западном военном округе уверены, что к преступлению мог привести нервный срыв срочника, а не конфликт.

Антон Макаров два года отучился в Воронежском институте МВД, а затем ушел в армию. Педагоги и сокурсники отзываются о нем как о вспыльчивом и недисциплинированном человеке. По некоторым данным, Макарова отчислили из полицейского вуза за драку.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство двух или более лиц) и ст. 226 (хищение оружия) УК РФ.