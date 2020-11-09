Члены двух профильных комитетов Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по экологии на заседании 9 ноября рекомендовали нижней палате российского парламента утвердить бывшего главу Минвостокразвития Александра Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии. Кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды, в числе других замен в кабмине, сегодня внес для утверждения депутатами премьер-министр России Михаил Мишустин в соответствии с новым порядком, предусмотренным поправками в Конституцию. После консультаций в комитетах кандидаты в министры встретятся с фракциями Госдумы. 10 ноября Госдума планирует принять решения по всем кандидатурам.

Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев охарактеризовал будущего главу Минприроды Александра Козлова как очень компетентного человека, который видит весь спектр проблем. Он напомнил, что чиновник имеет опыт работы в сфере предпринимательства и в правительствах регионального и федерального уровней - на посту мэра Благовещенска, губернатора Амурской области и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Мне импонирует, что все кандидаты на должность министров будут обсуждаться в комитетах Госдумы. Это возможность сразу на берегу обсудить и наладить ту конструктивную работу, которая всех интересует. Ведь во главе всей работы - благополучие людей, для которых мы это делаем", - цитирует "Парламентская газета" слова Козлова на заседании.

Перед тем, как поддержать кандидатуру Козлова, депутаты просили его представить свою позицию по ряду вопросов на фоне критики его предшественника - Дмитрия Кобылкина. Член профильных комитетов Госдумы отметили запущенность проблем, которые существуют в ключевых проектах министерства: мусорной реформе, нацпроекте "Экология", лесной отрасли, теме загрязнения и застройки Байкала и другие. Кроме того, Козлову сообщили, что теперь у него не будет "авторитетного курирующего вице-премьера" (речь идет о Юрии Трутневе) и придется самостоятельно справляться с давлением, которое на Минприроды постоянно оказывают недропользователи в лице крупнейших частных компаний.

Козлову предложили ответить на вопрос о том, какая сторона права в вопросе оценки размера ущерба от экологической катастрофы в Норильске на предприятии "Норникеля" - компания или Росприроднадзор, который сейчас с ней судится. Заседание суда по этому делу запланировано на 24 ноября.

Одна из крупнейших экологических катастроф произошла в Норильске 29 мая, когда на предприятии "Норникеля" ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара и разлив горюче-смазочных материалов. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального уровня, возбуждены несколько уголовных дел. Ущерб составил рекордные для РФ 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета, заявив, что ущерб не превысил 21,4 млрд рублей.

Комментируя эти оценки ущерба, будущий глава Минприроды заявил, что "во всем должна быть справедливость". "Это законодательно определенное понятие. Если есть решение суда - надо ставить точку", - сказал Козлов. Как отмечает "Накануне.ру", он также дал понять, что к давлению со стороны компании готов: "Здесь невозможно договориться. Если когда-то чья-то ответственность наступает, он всегда пытается сопротивляться".

Для нового министра разбирательство с менеджментом "Норникеля" во главе с президентом ГМК Владимиром Потаниным станет одним из показательных. Александр Козлов имеет шанс провести объективное расследование в крайне резонансном деле.

Напомним, в середине октября в Норильск в связи с экологической катастрофой вылетела делегация Совета Федерации РФ. В ходе визита замглавы верхней палаты парламента Николай Журавлев заявил, что "Норильский никель" должен "нести адекватную ответственность за состояние города". Сенаторы по итогам поездки заявили, что в Норильске глобальные проблемы в социальной сфере. По словам сенатора Галины Кареловой, этот город имеет все возможности, чтобы стать благополучным, но вместо этого там нехватка мест в школах и детсадах, безработица, проблемы с ЖКХ и объектами "Норникеля", которые стоят в заброшенном состоянии десятки лет. СФ намерен добиваться, чтобы данная компания финансировала социальные расходы северного города.

21 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила, что компания "Норникель" не может считаться "социально ответственной" и несет ответственность за превращение Норильска в "трущобы", передает ТАСС. "Я не призываю к совести, там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству, где они живут, зарабатывают огромные деньги и где живут люди в некомфортных условиях, которые им зарабатывают эти миллиарды", - заявила Матвиенко в ходе обсуждения итогов проведенного в Норильске выездного совещания комитетов Совфеда.

Матвиенко упрекнула "Норникель" в том, что он на протяжении многих лет "арендовал бесплатно и город Норильск", в результате чего "город-сад" превратился в трущобы с абсолютно изношенной городской инфраструктурой, сетями, водоканалом, дорогами и жильем. Спикер верхней палаты пообещала, что власти не станут мириться с таким положением дел и предложила акционерам компании оплатить три четверти стоимости программы реновации ветхого и аварийного жилья в Норильске и 70% стоимости модернизации водоканала и сетей.

"Надо восстановить вертикаль власти в Красноярском крае. Это что такое, когда губернатор и правительство края не имеют никакого влияния на Норильск? Олигархия на муниципальном уровне: свой заводик, свой мэр, свои депутаты", - заявила Матвиенко, констатировав, что регион оказался словно заморожен в середине 90-х. Пользуясь тем, что многие выходцы из структур "Норникеля" стали высокопоставленными федеральными политиками, комбинат стал властью в регионе.

По словам депутата Законодательного собрания Красноярского края Елены Пензиной, цинизм комбината, "потребительское отношение к средствам производства, доставшихся "Норникелю" в наследство от СССР", вылилось в закономерный результат - масштабную техногенную катастрофу. "Предприятие ведет себя как рецидивист", - считает депутат. По ее словам, при этом руководство компании до сих пор стремится уйти от ответственности, перекладывая вину на стрелочников, хотя именно менеджмент "Норникеля" в течение последних 25 лет создавал те самые проблемы, в результате которых произошла катастрофа.

19 октября этого года суд приговорил теперь уже бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты, обвинив в халатности после разлива нефтепродуктов. Но новые кандидаты на должность мэра города - Дмитрий Карасев и Сергей Ткаченко - опять-таки связаны с "Норильским никелем". Первый - бывший советник замдиректора "Норникеля" по персоналу и соцполитике, второй - подрядчик ГМК.

В Совете Федерации отметили, что необходимо сделать местную власть независимой от компании, чтобы обеспечить права жителей Норильска. Возможно, компромиссным решением станет надзор над ситуацией в городе со стороны верхней палаты парламента.