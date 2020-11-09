В Воронеже солдат-срочник расстрелял несколько человек на военном аэродроме "Балтимор" в Советском районе. Первым об инциденте сообщило местное издание "МОЁ! Online". По его данным, нападение произошло около пяти утра. Сообщается, что солдат бы вооружен топором, затем он отнял оружие у дежурного по полку и открыл стрельбу.

Согласно ориентировке, которую публикуют "Вести-Воронеж", солдат-срочник Антон Макаров 2000 года рождения застрелил водителя и дежурного по полку и скрылся на территории с пистолетом ПМ и предположительно двумя магазинами.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, убиты трое человек. "Три человека погибли, еще один выжил. Пострадавший получил серьезные ранения, он в реанимации", - сказал собеседник агентства. По его словам, нападавший забаррикадировался на территории части.

Life Shot называет имена погибших - это майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев. Еще один рядовой госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку.

Источник "Интерфакса" уточнил, что одну из жертв солдат зарубил топором. Других сослуживцев он расстрелял, по предварительным данным, в кабинете административного здания аэродрома. По словам собеседника агентства, Макарова заблокировали в одном из помещений аэродрома и с ним идут переговоры.

В пресс-службе администрации Воронежской области подтвердили факт стрельбы на аэродроме, подробности выясняются. В Западном военном округе (ЗВО) сообщили, что поиск сбежавшего солдата ведут военнослужащие и правоохранительные органы. "Военнослужащий из состава суточного наряда по парку совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся", - сообщили в ЗВО.

В Советском районе Воронежа объявлен план "Перехват", пишет Mash. На месте работает Росгвардия.