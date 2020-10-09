В Вологодской области недавно освободившийся из колонии местный житель пришел в местное отделение полиции с крокодилом, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Мужчина пришел с просьбой разрешить ему переезд в Сочи. Как уточнила пресс-служба ведомства, он находился под надзором правоохранителей как условно-досрочно освобожденный и не мог переехать без специального разрешения.

Сотрудники полиции спросили у него о причинах просьбы. "Тогда мужчина заявил, что его другу Гоше холодно. И открыл сумку. А из сумки вылез живой крокодил", - рассказали в пресс-службе учреждения.

Полицейские выяснили, что мужчина не имеет постоянного места жительства и ночует, где придется. Как признался владелец рептилии, крокодила он купил в Архангельской области в качестве домашнего питомца. Сотрудники полиции разрешения на переезд не дали и изъяли животное, длина которого от головы до хвоста превышает один метр.

Российское законодательство запрещает содержать диких животных дома, уточняет издание

Теперь крокодил может отправиться жить в специализирующийся на рептилиях научный центр в Подмосковье. Сотрудники учреждения готовы забрать его в том случае, если он здоров. В настоящий момент полицейские срочно ищут ветеринара, который может обследовать крокодила.