Дмитрий Медведев

Пресс-служба президента России Четыре некоммерческих фонда, о которых Фонд борьбы с коррупцией* рассказывал в своем расследовании 2017 года о богатствах бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева "Он вам не Димон", заработали за 2020 год 676 млн рублей. Это на 136,1 млн рублей или 25% выше показателей 2019 года

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Четыре некоммерческих фонда, о которых Фонд борьбы с коррупцией* рассказывал в своем расследовании 2017 года о богатствах бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева "Он вам не Димон", заработали за 2020 год 676 млн рублей. Это на 136,1 млн рублей или 25% выше показателей 2019 года, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

ФБК* писал в расследовании, что Медведев нажил элитную недвижимость, земельные участки, яхты, агрокомплекс и винодельни на "пожертвования" олигархов и кредиты госбанков. По данным ФБК*, деньги поступают в благотворительные и некоммерческие фонды, организованные доверенными лицами и родственниками Медведева, а получателями выступают экс-премьер и его семья.

В числе таких фондов назвались некоммерческие организации "Дар", Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, "Градислава" и "Соцгоспроект". Всего, по данным ФБК*, в фонды Медведева было переведено как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом, и на эти средства были построены и содержатся поместье и агрокомплекс Медведева в Мансурово, горная резиденция Псехако в Сочи, виноградники в Анапе и итальянской Тоскане, усадьба Миловка в Плесе Ивановской области.

Как пишет "МБХ медиа", больше всех за 2020 год заработал фонд "Дар" - 377,2 млн рублей. Это на 14,5% больше, чем в 2019 году. Чистая прибыль Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта составила 190,2 млн рублей (рост на 18,7%). "Градислава" заработала 84,5 млн рублей (рост на 116,6%), а "Соцгоспроект" отчитался о прибыли в 24,4 млн рублей (рост на 108,7%).

Большую часть средств, поступивших на счета фондов, составляют "добровольные имущественные взносы и пожертвования": 2,2 млрд рублей у "Дара", 1,47 млрд рублей у Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и 400 млн рублей у "Соцгоспроекта". "Градислава" единственная не получала средства в этой категории, зато на счета организации поступили "целевые взносы" в размере 500 млн рублей.

Большую часть средств (2,84 млрд рублей) фонды потратили на некие "иные мероприятия". 429,5 млн рублей ушло на содержание аппарата управления. Однокурсник Медведева Илья Елисеев подтверждал, что связан со всеми четырьмя фондами, однако заявлял, что они занимаются благотворительностью и никак не связаны с экс-премьером.