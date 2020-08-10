Настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в кубанской станице Чамлыкской протоиерею Виктору Рыбалкину запретили проводить службы и отстранили его от должности из-за критики патриарха Кирилла. Как сказано на сайте Армавирской епархии, причиной наказания стали призывы к расколу и смуте, нарушения церковной дисциплины и отказ от поминовения имени патриарха Кирилла за богослужением.

Речь идет о проповеди отца Виктора, которую 2 августа опубликовал на YouTube пользователь Евгений Лопатин. В ней священник критикует патриарха, рассказывает о церковных нравах и призывает вернуться к православию "до Кирилла". "Наша задача, братья и сестры, простая. Не война, не революция - верните православие, какое было до Кирилла, поместный собор Русской церкви. <…> У него команда людей, которые никогда не скажут ничего против. Сказал "фас" - пошли. "В будку" - и замолчали", - рассказывает протоиерей.

Как пояснил "Открытым медиа" сам отец Виктор, предстоятель РПЦ выстроил управление по образцу папы римского, который в католической церкви заменил Бога, а священники и архиереи перестали прислушиваться к мнению паствы. "Люди сейчас - это просто дойная корова, священники - это бесправные рабы, которые должны следить, чтобы в казну что-то шло, и все", - заявил отец Виктор.

Самый скандальный инцидент такого рода произошел со cхиигуменом Среднеуральского монастыря Сергием. Весной в интернете была опубликована видеозапись его выступления, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны", в который якобы хотят поместить россиян. Отец Сергий говорил также, что граждан "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным. Впоследствии он также заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия, и посоветовал "писать во все церковные суды" для привлечения их к ответственности.

Еще в одном видео Сергий нелестно высказался в адрес Русской православной церкви: СМИ даже сообщили, что он назвал РПЦ главным врагом России. Последователи отца Сергия заявили, что его слова про врага России были вырваны из контекста, и уточнили, что Русская православная церковь, по мнению схиигумена, является главным врагом "для врагов нашей страны". "А уж кто нам враг, тут надо разбираться", - заявил один из сторонников Сергия.

В одном из роликов Сергий призвал не голосовать за поправки в Конституцию. По его словам, через эти поправки будет "узаконена рабовладельческая власть". Видео с последним призывом соратник монаха удалил из интернета по требованию Генпрокуратуры.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена. Ему вменили административное правонарушение по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По этой статье священнику грозил штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

7 июля Мировой судья в Верхнепышминском районе Свердловской области признала схимонаха виновным в распространении в интернете фейков под видом достоверной информации, оштрафовав его на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия сначала запретила схиигумену проповедовать и выступать публично. За нарушение этого запрета его запретили в служении. 3 июля суд епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана.

Тем не менее опальный священник выпустил еще одно видео, в котором потребовал от президента России Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему, пригрозив в ином случае начать "полномасштабную духовную войну".

"В три дня я наведу порядок в России", - заявил Сергий, назвав президента и патриарха Московского и всея Руси Кирилла скрытыми врагами России. По его словам, они привели страну к открытому богоборчеству, закрытию храмов и человеконенавистничеству, в то время как Россией управляют "хабадники во главе с Берл Лазаром". В Московском патриархате заявление отца Сергия назвали неадекватным.

Пытаясь задавить схизму в зародыше, Екатеринбургская епархия запретила шести священникам Среднеуральского монастыря проводить богослужения до церковного суда. А в перспективе Среднеуральский монастырь могут расформировать, считает сектовед Александр Дворкин. По его словам, Сергий фактически превратился в лидера тоталитарной секты, возникшей в недрах РПЦ при попустительстве церковных властей.