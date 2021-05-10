В Свердловской области во время пожара в частном приюте для собак в посёлке Билимбай погибло более 30 животных. Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 мая

Фото: Благотворительный фонд "ЗООзащита" / ВКонтакте

В Свердловской области во время пожара в частном приюте для собак в посёлке Билимбай погибло более 30 животных. Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 мая, пишет издание E1.

Погибшие собаки в основном были пожилыми или инвалидами, рассказала хозяйка приюта. Они содержались в отдельной части здания, многие из них не могли самостоятельно передвигаться. По словам владелицы, она успела спасти около 30 собак. Дом владельцев питомника находится на том же участке, они не пострадали.

После пожара на территории приюта были обнаружены остатки бутылок с зажигательной смесью и самодельными фитилями.

"Пытались поджечь и вольеры тоже, но не получилось. Закинуть могли только с территории соседей. Сосед ответил, что у него на территорию есть возможность свободного прохода и он не знает, кто это сделал", - заявила хозяйка приюта. Владельцы питомника собираются написать в полицию заявление о поджоге.

Уральские зоозащитники просят помочь владельцам приюта стройматериалами и с разбором сгоревшего помещения. Также нужна финансовая помощь, чтобы утилизировать тела погибших животных и восстановить помещение.