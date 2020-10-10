В Кежемском районе Красноярского края введен муниципальный режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, на базе в городе Кодинске при перекачке с баржи разлилось примерно 500 литров топлива, передает ТАСС. Это случилось еще 2 октября, но информация поступила только через неделю - 9 октября.

Для уборки нефтепродуктов используется сорбент. На место разлива выехали специалисты. Замглавы района Олег Зиновьев со ссылкой на предприятие сообщил, что произошел разлив смеси "воды и остатков дизтоплива", "течь на барже была оперативно устранена, на воде масляных пятен не наблюдалось".

"Интерфаксу" в ЕДДС сообщили, что на месте работает комиссия. В воскресенье для взятия проб и оценки ущерба приедут сотрудники министерства экологии. По словам собеседника агентства, организация, которой принадлежало топливо, сначала пыталась своими силами устранить последствия разлива.

Прокуратура Красноярского края начала проверку информации. По данным ведомства, баржа, откуда произошел разлив дизельного топлива, принадлежит ООО "Приангарская ЛПК". Как пишет "Тайга.инфо", эта компания занимается лесозаготовкой и принадлежит юридическим лицам из ОАЭ.

Одной из возможных причин разлива является неправильная транспортировка горюче-смазочных материалов и значительный износ цистерны, говорится на сайте прокуратуры.

Для установления всех обстоятельств происшествия организован выезд всех оперативных подразделений края: ГУ МВД, СКР, МЧС. О начале проверки также сообщило ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Ангара - крупнейший приток Енисея и единственная река, вытекающая из озера Байкал.