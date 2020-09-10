Обыск в московском офисе "Открытки"

Tatiana Usmanova / Twitter После обыска в московском офисе "Открытки"

Tatiana Usmanova / Twitter

"Открытая Россия" оценила более чем в 1 миллион рублей примерный материальный ущерб от обысков в своем московском офисе, у активистов проекта "Объединенные демократы" и в офисе "МБХ медиа". Всего 9 сентября прошло 24 обыска в пяти регионах. Координатор образовательных проектов "Открытки" Татьяна Усманова назвала их самыми масштабными действиями силовиков против "Открытой России".

"Власть пытается затруднить работу накануне единого дня голосования. Как всегда, силовики навели бардак в помещениях, забрав всё, что встречалось на их пути. Забрали ноутбуки и телефоны, без которых невозможно работать, агитацию кандидатов, всю технику кол-центра", - говорится в Telegram-канале организации.

В Москве силовики также забрали еду и продукцию с символикой "Открытой России", в Казани - деньги, часы и роутер, а во Владимире - книги. По подсчетам активистов, в ходе обысков были фактически украдены 12 телефонов, 8 ноутбуков, аудиогарнитура кол-центра московского офиса "Открытки", а также деньги, отложенные на ремонт квартиры родителей координатора казанского штаба "Объединенных демократов" Эмиля Гараева. В разговоре с Idel.Реалии он сообщил, что было изъято около 600 тысяч рублей, предназначенных на зарплату строителям.

Постановления на обыск были выписаны Басманным судом Москвы в рамках дела ЮКОСа. В "Открытой России" их считают актом давления перед региональными муниципальными выборами. При поддержке проекта "Объединенные демократы" на выборы идут 500 независимых кандидатов по всей стране. Обыски прошли именно в тех регионах, где 13 сентября состоятся выборы: в Татарстане, Новгородской, Ивановской и Владимирской областях.

В частности, обыски прошли у технолога штаба "Объединенных демократов" во Владимире, координаторов проекта во Владимирской области Кирилла Ишутина и Ильи Косыгина, кандидата в депутаты Богородского поселения Ивановской области Андрея Сергеева, координатора проекта в Ивановской области Николая Дьячкова, кандидата в депутаты по городу Иваново Ирины Мальцевой, кандидата в депутаты Осиновского поселения Республики Татарстан Ирины Никифоровой.

Силовики также пришли к родителям Эмиля Гараева, в съемную квартиру юриста штаба "Объединенных демократов" в Казани Андрея Давыдова, экс-кандидату в депутаты в Татарстане СергеюСтрикуну, председателю регионального отделения партии "Яблоко" в Татарстане Руслану Зинатуллину, в офис "Объединенных демократов" во Владимире, где также находится редакция издания "Довод".

Из московского офиса "Открытой России" изъяли множество коробок, в том числе тираж газеты муниципального депутата Юлии Галяминой "После поправок". Галяминой, напомним, вменяется "дадинская" уголовная статья о неоднократных нарушениях правил участия в акциях (212.1 УК РФ).

Также обыски прошли у координатора "Объединенных демократов" в городе Боровичи Новгородской области Александра Костюхина и кандидата в депутаты Сергея Максименко из Чудово, независимых наблюдателей из движения "Голос" Азата Габдульвалиева и Михаила Тихонова, у сторонника штаба Алексея Навального Андрея Бояршинова в Татарстане, у экс-координатора "Объединенных демократов" в Новгородской области Дмитрия Верткова, в ивановском штабе проекта, а также у бывшего кандидата Леонида Муратова и еще одного активиста в Новгородской области.

Утром 10 сентября представители Следственного комитета задержали юриста штаба "Объединенных демократов" Андрея Давыдова на входе в Верховный суд Татарстана и увезли на допрос, отобрав у него телефон.

Следственный Комитет сожрал все батончики мюсли в офисе "Открытки" в Москве; они накурили в помещениях, раскидали вещи, забрали сумки из Икеи (видимо своих для "вещдоков" не хватило). Это точно СК, а не гоп-банда? pic.twitter.com/4oTUD9r0cM— Открытка (@openrussia_team) September 9, 2020