Сергей Собянин

Пресс-служба президента России Власти Москвы считают, что второй этап реновации жилья в столице будет масштабнее первого

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Власти Москвы считают, что второй этап реновации жилья в столице будет масштабнее первого, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая", - цитирует градоначальника агентство ТАСС.

При этом Собянин отметил, что в столице есть несколько сложных с точки зрения проектирования районов. "Это такая кропотливая, штучная работа", - добавил мэр.

Особую сложность представляет поиск стартовых площадок. Если раньше они вводились сотнями, то сегодня - единицами. При этом важно, чтобы районы столицы планомерно участвовали в программе.

Есть множество случаев, добавил мэр Москвы, когда жители сначала отказывались принять участие в программе реновации, а сейчас желают присоединиться к ней. "После того, как мы провели голосование, по закону уже нельзя входить в программу реновации. Это либо по суду нужно проходить такую процедуру, либо по новому закону комплексного развития новых территорий, но он не апробирован на сегодняшний день", - сказал он.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что количество стартовых площадок для столичной программы реновации увеличилось на 12 и достигло 500. В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн человек.

Напомним, программа реновации стартовала в столице в 2017 году. Она предполагает снос более чем 5 тыс. старых домов площадью 16 млн кв. м, строительство нового жилья и переселения туда почти миллиона москвичей. За первые три года реновации новые квартиры получили более 18 тыс. человек.

После начала пандемии коронавируса темпы реновации снизились. На них сказались заморозка строительной отрасли, отток трудовых мигрантов, повышение цен на стройматериалы и нарушение логистических цепочек. Несмотря на это, в июле прошлого года Собянин заявлял, что график переселения граждан не сдвинется. Правда, оговорился он, точных дат переселения для каждого конкретного дома назвать не получится.