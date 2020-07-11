ВСЕ ФОТО Южно-Сахалинский городской суд в субботу, 11 июля, по ходатайству следствия арестовал двух супругов, обвиняемых в похищении, зверском изнасиловании и убийстве 8-летнего ребенка

Фото: Sakh.com Как сообщает Следственное управление СК по Сахалинской области, девочка Виктория в понедельник вышла из дома в пригороде Южно-Сахалинска и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также волонтеры - всего около 500 человек

Фото: Sakh.com Виктория Теплякова

Фото: 65.мвд.рф

Южно-Сахалинский городской суд в субботу, 11 июля, по ходатайству следствия арестовал двух супругов, обвиняемых в похищении, зверском изнасиловании и убийстве 8-летнего ребенка.

Как сообщает Следственное управление СК по Сахалинской области, девочка Виктория в понедельник вышла из дома в пригороде Южно-Сахалинска и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также волонтеры - всего около 500 человек. Такого масштаба поисков на Сахалине не было за последние 10 лет. В пятницу тело ребенка было найдено с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от областного центра.

По данным следствия, причастными к совершению страшного преступления оказалась семейная пара без определенного места жительства - 31-летняя Кристина Дворникова, и ее ранее судимый супруг - 45-летний Игорь Дворников.

В день исчезновения Вика Теплякова пришла вместе с мамой в гости к знакомым. В какой-то момент женщине позвонил 11-летний мальчик, семья которого живет с ними в одной квартире. Он попросил соседок вернуться домой, так как собирался на тренировку и не мог закрыть дверь. Мать 8-летней Вики велела ей сходить домой помочь соседу и остаться там. Но девочка хотела пойти погулять, а не сидеть дома. Вернувшись домой, она поссорилась с 11-летним соседом, расплакалась и побежала обратно к маме. Но та вновь попросила ее уйти домой.

Как выяснилось позже, Вика послушалась, пошла домой, но там решила собрать вещи и уйти - видеокамеры зафиксировали, как ребенок шел по району Ново-Александровск с зубной щеткой в руках. Как оказалось, для 8-летней школьницы такие путешествия были не в новинку, пишут местные СМИ, девочка часто уходила ночевать к подругам в соседний город Долинск.

Именно на этом пути ее заметили двое злоумышленников, проезжавших мимо на машине. Они ехали на пляж, закупившись спиртным. Как потом рассказала на допросе 31-летняя подозреваемая без определенного места жительства, они лишь хотели подвезти ребенка, объяснив, что находиться одной в таком месте опасно. Вика села в машину. Но мужчина повез жену и школьницу в глухое место, где приказал супруге выйти, а сам сначала изнасиловал 8-летнюю девочку, а потом задушил пакетом, вынес из автомобиля и бросил на берегу. Жене он якобы пригрозил убийством, если та не будет молчать. Но следствие выясняет, действительно ли женщина не принимала участия в расправе над ребенком. Известно, что у самой арестованной есть двое детей, но она их не воспитывает: один живет с родственниками, другой - в социально-реабилитационном центре.

Найти преступников помогли записи с видеорегистраторов, когда полиция попросила о помощи автолюбителей. Именно по ним стало понятно, что девочка Вика села в микроавтобус к супружеской паре, которая, как выяснилось позже, жила в подвале, пишет Sakh.com.

Как сообщает СК, задержанная женщина обвиняется в похищении человека (п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ), ее задержанному сожителю инкриминируется убийство (п.п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасилование (п.п. "а", "д2 ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ) и насильственные действия сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). По некоторым данным, мужчина уже был судим за кражу и разбой.

Труп девочки был обнаружен недалеко от села Ожидаево Холмского района, которое расположено в 30 км от города. При это местные СМИ утверждают, что тело лежало в водоеме, а не в лесном массиве, как сообщает СК.

Руководитель участвовавшего в поисках спасательного отряда "Сова" Евгения Тучкова говорит, что в местных лесах водятся медведи, поэтому если бы тело пролежало в глуши немного дольше, его бы уже не нашли.

Как рассказала КП соседка погибшей девочки, мать убитого ребенка Ульяна Теплякова воспитывает детей одна. У нее есть еще сын, ему всего 1 год и 8 месяцев: "Для нас это ужасная трагедия, они нам не чужие люди, - говорит Екатерина, жительница Новоалександровска. - Вику нашли в лесу, одежды на ней не было, а лицо было опущено в реку. Мне сейчас мама Вики написала, что уже известно, что ее изнасиловали и задушили... С мамой Вика перед уходом не ругалась, обычная была ситуация - она захотела погулять, а она ее не отпустила, как такового конфликта там не было".

Сама Ульяна Теплякова говорит, что ее дочь училась хорошо, любила играть в футбол, петь, танцевать, снимать видео и рисовать. При этом на этой неделе в семьи должен был быть праздник - девочке исполнялось девять лет. Она не дожила до дня рождения всего два дня.