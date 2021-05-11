Управление ФСБ вызвало на беседу родителей 17-летней жительницы Ленинградской области Дарьи Хейкинен, организовавшей через интернет встречу политических активистов на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Девушка назначила встречу на 6 мая и рассказала о ней в соцсетях.

Целью мероприятия, как писала Хейкинен, было "понять: могут ли активисты, состоящие в различных политических партиях и поддерживающие разные идеологии, встретиться вместе и вообще объединиться против общей цели: достижения и соблюдения прав и свобод в России, свободных выборов и отставки Владимира Путина", цитирует "Север.Реалии"*.

На встречу пришли около 20 человек, в том числе представители "Другой России Эдуарда Лимонова" и "Либертарианской партии". Также на Марсовом поле были сотрудники полиции и Центра по борьбе с экстремизмом.

Когда на месте собралось около 10 человек, к Хейкинен подошли полицейские и обратились к ней по имени, рассказала девушка "Дождю". Они предупредили ее об административной ответственности за проведение несогласованных акций и пригрозили задержанием. Хейкинен ответила, что это встреча друзей, после чего активисты перешли в кафе.

В тот же день родителей школьницы вызвали на неофициальную беседу в ФСБ. "В ФСБ спрашивали, возможно ли такое, что на меня оказывают влияние какие-то западные спецслужбы или кто-то. Они всячески запугивали: говорили, что если я не прекращу заниматься своей деятельностью, то мне светит, как минимум, административка. Если я буду делать такие мероприятия, то что-то посерьезнее. Говорили, что на видео, которые я записываю, похоже, что я как будто читаю с какого-то листочка или кто-то сзади камеры стоит и подсказывает мне слова", - рассказала Хейкинен.

В ФСБ также пригрозили, что после школы девушке "даже в ПТУ будут закрыты двери". Ни с учителями, ни с руководством школы у нее конфликтов нет, но силовики заявили родителям Хейкинен, что "разговаривали то ли с директором, то ли с администрацией школы". "Всё это выглядело как очередная попытка запугать. Сработала ли она? Конечно, нет. Скорее, наоборот", - сказала Хейкинен в своем канале в TikTok.