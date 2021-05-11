11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья

НАК В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении

СК РФ

В 2020 году Департамент телекоммуникационных технологий Казани провел тендер "на организацию контроля и управления доступом на объекты социальной инфраструктуры" в 500 учреждениях (школах, садах, институтах и других организациях). Подрядчик должен был организовать проход по карточкам на территорию школ, карточки нужно было прикладывать на входе в здание или у калитки. Тендер получило ООО "Ваша безопасность". Совладельцами компании являются Ольга Золотова и Данил Динарович Хамитов. Как предполагают журналисты Baza, он может быть сыном Динара Хамитова, который с 2014 по 2020 год возглавлял УФСБ России по Татарстану. Помимо одинаковой фамилии, указывает издание, совладелец компании "Ваша безопасность" Данил Хамитов и экс-глава ФСБ республики Динар Хамитов были зарегистрированы в одной квартире в Казани.

Общая сумма контракта, полученного "Вашей безопасностью": 15,2 млн рублей на два года. На 2020 год - 7,2 млн, на 2021-й - 8 млн. То есть власти города выделили около 15 тыс. рублей на одну школу в год. И это все расходы на безопасность школ, которые можно найти по госзакупкам.

Хамитов-старший ушел с поста главы ФСБ в прошлом году. Сразу после отставки он был назначен советником президента Татарстана Рустама Минниханова. Одновременно с отставкой отца Данил Динарович Хамитов стал совладельцем (25%) ООО "Ваша безопасность". Об отставке было заявлено 7 марта прошлого года, а об изменениях в составе акционеров - двумя днями ранее.

С 2017 года компания "Ваша безопасность" получила по госконтрактам около 60 млн рублей. Несмотря на это в прошлом году прибыль компании составила всего 987 тыс. рублей, а годом ранее она и вовсе показала убыток в 28,7 млн.

Хамитов-младший также владеет строительной компанией "Городской сервис" (совместно с той же Ольгой Золотовой). Кроме того, он является основателем "Фабрики мягких контейнеров" (ФМК) - его доля 40%. "Данил Хамитов с партнерами в разгар пандемии запустили под Казанью производство мягких контейнеров (биг-бэгов) с полиэтиленовыми вкладышами, полипропиленовых мешков и вагонных вкладышей с ламинированной тканью", - так сообщали о стартапе Хамитова-младшего местные СМИ.

Отметим, гимназия N 175 Казани, где во вторник Ильназ Галявиев устроил стрельбу, с 2011 года не заключала контракты на охрану. Об этом говорит руководитель екатеринбургского центра "Трансперенси Интернешнл - Россия"* Екатерина Петрова. Она выяснила, что контракты на охрану не заключаются ни в одной из обычных школ в Казани, кроме одной школы олимпийского резерва.

При этом Екатерина Петрова нашла контракт на охрану загородного комплекса "Боровое Матюшино" управления делами президента республики Татарстан. По ее словам, такие контракты заключаются управлением делами президента ежегодно. Сумма контракта составляет более 29 млн рублей.

Напомним, утром 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья. В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении. За несколько дней до нападения стрелок якобы завел телеграм-канал "Бог", где объявил себя богом и написал, что "сегодня убьет огромное количество биомусора".

26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа за академические задолженности, а спустя два дня получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья.

В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что в числе пострадавших - 62-летний вахтер, который первым оказал сопротивление стрелку. "Он в тяжелом состоянии. Но меры он предпринял, насколько нам известно - закрыл дверь. Дверь стеклянная и большим препятствием это, к сожалению, не было. Это дало возможность другому сотруднику школы включить тревожную кнопку", - сообщили в пресс-службе.

После срабатывания сигнализации многие классы были заблокированы, но не все. По тревожному сигналу в школу выехали полиция и другие оперативные службы.

Заместитель директора школы N175 Галина Ухванова сообщила, что ЧОП работал в гимназии три года назад. В прошлом и текущем учебных годах деньги с родителей на охрану не собирали. "В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме", - рассказала Ухванова.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова пояснила, что в школе установлена система контроля и управления доступа, которая блокирует двери. Вход без карточки невозможен. "Как только этот человек [стрелок] подошел и попытался войти - у него не было карточки, - соответственно, ему начали препятствовать. Все заблокировалось, и он открыл огонь, ранив человека, который там на охране стоял. Рядом с этим человеком всегда стоит второй, технический сотрудник, который успел на тревожную кнопку нажать <…> Это спасло огромное количество жизней", - рассказала Галимова. По ее мнению, охранявшие школу люди профессионально исполнили свои обязанности.