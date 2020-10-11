Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru В Башкирии мужчина из города Белорецк ударил ножом жену, которая не захотела принять у него букет роз и золотое кольцо

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

В Башкирии мужчина из города Белорецк ударил ножом жену, которая не захотела принять у него букет роз и золотое кольцо, сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как говорится в сообщении, "несколько месяцев назад" 43-летняя местная жительница узнала, "что у мужа могут быть отношения на стороне". Пара поссорилась, и мужчина переехал.

Через два месяца после конфликта, отмечает пресс-служба, муж вернулся к супруге с букетом роз и золотым кольцом. "Едва он появился на пороге, жена накинулась на него со скалкой", - пишет МВД.

После этого местный житель "затаил сильную обиду", купил нож, вернулся к жене и ударил ее в живот. Пострадавшую отправили в больницу, о ее состоянии не сообщается. По факту нападения возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК).