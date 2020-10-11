belchonock / DepositPhotos В Барнауле суд оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу Марию Пономаренко за мелкое хулиганство

belchonock / DepositPhotos

В Барнауле суд оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу Марию Пономаренко за мелкое хулиганство в виде видеоролика, опубликованного в социальной сети TikTok, сообщает "МБХ медиа".

В ролике, озаглавленном "Путина в отставку! Хабаровск, я с вами", Пономаренко назвала президента России Владимира Путина "пуйлом", призвала к его отставке, а также выразила поддержку протестующим в Хабаровском крае против ареста губернатора Сергея Фургала.

Суд постановил, что видео "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".

В сентябре Пономаренко уже штрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью "Путина в отставку". Её признали виновной в в нарушении правил проведения публичного мероприятия.