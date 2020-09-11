Журналисты изданий Znak.com, 66.ru, E1, It's my city опубликовали официальное обращение в МВД и прокуратуру, в котором пожаловались на самоуправство "казаков", патрулировавших центр города в поисках ЛГБТ-активистов.

"Некие люди в военной форме решили „патрулировать" улицы Екатеринбурга и предъявлять претензии жителям и гостям города по поводу их внешнего вида, который „казакам" кажется „нетрадиционным". Известно минимум о трех случаях агрессивного поведения „казаков". Мы считаем, что такие явления недопустимы на улицах современного города, стремящегося к международному статусу и созданию комфортной среды. Это порождает в обществе страх, создает нездоровую атмосферу и наносит вред человеческому капиталу Екатеринбурга", - говорится в заявлении, опубликованном Znak.com.

Действия неизвестных мужчин нарушают монопольное право государства на применение силы, отмечается в обращении. Там также сказано, что Уральское казачье войско, Оренбургское казачье войско и Союз казаков России, по имеющейся информации, отношения к происходящему не имеют.

Поддержавшему "казаков" мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому журналисты указывают, что его слова поддержки фактически "развязывает нарушителям руки".

Объектами агрессии "казаков" становятся молодые люди, для которых подобные эпизоды могут стать одной из причин разочароваться в городе и стране. Происходящее критически вредит репутации Екатеринбурга и Свердловской области.

"Мы осуждаем любые проявления нетерпимости, нетолерантности, агрессии и дискриминации в Екатеринбурге. Наш город должен быть местом, где люди могут выглядеть, вести и проявлять себя как захотят, если это не противоречит нормам закона и не нарушает права других горожан", - говорится в обращении.

Неизвестные в казачьей форме в минувший понедельник, 7 сентября, вышли в центр Екатеринбурга "искать ЛГБТ-активистов". Их активность оказалась связанной с объявленной ЛГБТ-сообществом "неделей гордости", в ходе которой был анонсирован ряд лекций, экскурсий и других культурно-просветительских мероприятий.

Ни одного представителя ЛГБТ "казаки" так и не нашли, однако несколько раз приставали к молодым людям с разноцветными волосами и серьгами в ушах.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил в прямом эфире портала E1, это были обеспокоенные родители, которые не нарушали закон.

"Мы следим за выполнением законодательства. Понятно, что мы отвечаем за эту часть. Когда я был студентом, у меня были длинные волосы. В этом возрасте нужно пройти сережки в ухе и длинные волосы. Ходили казаки как активные горожане, как родители, которые против тех или иных. Которые беспокоятся за агитацию, которая карается по закону. Они выражали свое мнение. Мы следили, чтобы не было перегибов. Давайте не будем из единичного случая делать тенденцию", - цитирует издание слова мэра.

Высокинский оказался единственным, кто публично поддержал действия казаков. В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что казаки, в том числе реестровые, не имеют права задерживать и останавливать прохожих из-за внешнего вида.

Представители Оренбургского и Уральского казачества осудили поведение неизвестных и заявили, что казачьи дружины могут действовать только совместно с полицией. Действия "казаков" также осудила член СПЧ Татьяна Мерзлякова.