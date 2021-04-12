В Махачкале пропал координатор штаба Навального Эдуард Атаев, он не выходил на связь с 15:00 11 апреля. Об этом сообщил "МБХ медиа" сотрудник федерального штаба Руслан Аблякимов.

Он отметил, что Атаева нет по месту его жительства, при этом координатор не сообщал о каких-либо угрозах или слежке. До назначения в штаб Навального Атаев был координатором движения "Голо" в Дагестане. Сам штаб в Махачкале открылся только 11 апреля.

Аблякимов, который ранее занимал должность координатора штаба Навального в Махачкале, рассказывал, что за ним следили неизвестные, которые в итоге напали на него и избили. После нападения активист и его спутницы шли пешком до квартиры одной из девушек, и всю дорогу за ними "демонстративно приглядывали", из-за чего Аблякимов не мог передать информацию соратникам и вызвать полицию.

Позже активист в сопровождении дагестанской журналистки Светланы Анохиной прошел обследование в травмпункте и подал заявление в РОВД Советского района Махачкалы.Он уверен, что нападение на него связано именно с политической деятельностью: ранее ему поступали угрозы от неизвестного, предположительно от сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД Дагестана.

12 апреля заместителя координатора штаба Алексея Навального в Мурманске Александра Суринова задержали в аэропорту по подозрению в перевозке наркотиков. Суринов возглавляет предвыборную кампанию Виолетты Грудиной, которая решила выдвигаться в депутаты мурманского горсовета. 9 апреля в доме, где она живет, по почтовым ящикам раскидали листовки, в которых Грудину обвинили в "бандитизме и совращении детей", указав при этом ее личный адрес.

Кроме того, неизвестные испортили дверь мурманского штаба Навального монтажной пеной, полностью залив замок, и нарисовали на двери свастику. В связи с этим Грудина написала заявления в полицию по факту клеветы, порчи имущества и публичного демонстрирования нацистской символики.

Неделей ранее в штабе Навального перед встречей со сторонниками отключили электричество. А 23 февраля Грудина рассказала о нападении неизвестного мужчины.