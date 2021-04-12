ВСЕ ФОТО Мемориал на месте приземления первого в мире космонавта Гагарина Ю. А

Пресс-служба Губернатора Саратовской области ВВС: перед приездом Путина на место посадки Гагарина участникам мероприятий устроили карантин за 8,5 млн рублей

Пресс-служба президента России Парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе

Пресс-служба Губернатора Саратовской области

12 апреля, в 60-ю годовщину полета первого человека в космос, президент РФ Владимир Путин посетил место приземления Юрия Гагарина из космоса в городе Энгельс Саратовской области. Как пишет Русская служба BBC, перед визитом президента власти региона организовали двухнедельный карантин в соседнем городе Маркс, арендовав под обсерватор газпромовский санаторий "Нива" за 8,5 млн рублей.

На карантине с 27 марта по 12 апреля сидели "лица, задействованные в подготовке и проведении мероприятий" с Путиным. Им полагалось одноместное размещение, трехразовое питание и медобслуживание. Санаторий на это время закрыли для отдыхающих, а губернатор Саратовской области Валерий Радаев, которому предстояло встречать президента, по официальным сообщениям, вышел на работу после "двухнедельного отпуска".

Аналогичный карантин организовывали в ноябре 2020 года к визиту президента в Саров, где Путин и встречавшие его лица общались без масок и пожимали друг другу руки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснял, что "эпидемиологическая безопасность" Путина "соответствующим образом обеспечивается", но конкретные меры не назвал.

Ранее ВВС сообщала, что за год пандемии управление делами президента РФ потратило не менее 2,6 миллиарда рублей на карантин для контактирующих с Путиным. Услуги обсервации управделами заказывало в 12 подведомственных гостиницах и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялте. Санатории "Ватутинки" и "Десна" в Москве, а также "Дагомыс" и "Русь" в Сочи получили самое крупное государственное финансирование - субсидии и госконтракты на обсервацию на сумму более двух миллиардов рублей. Эти учреждения с марта прошлого года перевели на "спецобслуживание", заказать номера в них нельзя.

Самым крупным заказчиком номеров был специальный летный отряд "Россия", непосредственно обслуживающий высших лиц государства. По данным источника BBC, на крупных мероприятиях с участием президента только члены экипажей насчитывали по несколько десятков человек, которым перед этим нужно было пройти карантин.

Двухнедельный карантин проходили и 80 ветеранов, приглашенных на парад в честь 75-летия Победы. Они просидели две недели в подмосковном оздоровительном комплексе "Клязьма" - за это управделами президента заплатило 19,5 миллиона рублей. Еще около двух миллионов рублей ведомство заплатило за номера в своем же конгресс-парке "Волынское" для семи ветеранов, которым Путин 12 июня, в День России, вручил медали Героев труда.

Помимо ветеранов, карантин в московских гостиницах проходили и другие участники мероприятий с Путиным. Например, в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке изолировали участников празднования Дня народного единства в октябре-ноябре 2020 года.

Затем на обсервацию с формулировкой "в целях санитарно-эпидемиологического благополучия объектов государственной охраны" поместили постояльцев с 28 ноября по 17 декабря. Именно 17 декабря Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой одни журналисты присутствовали очно в Ново-Огарево, а другие - в Москве в режиме видео-конференц-связи.

После завершения конференции агентства ТАСС и РИА "Новости" сообщили, что "в одном из отелей" Москвы для изоляции журналистов был отведен целый этаж. Журналистов размещали поодиночке, им запрещали гулять по коридору (за исключением момента уборки - причем только в маске и после разрешения сотрудника ФСО), напрямую общаться и передавать друг другу вещи. Алкоголь и сигареты тоже были под запретом. Посылки "из-за периметра карантинной зоны" передавались по согласованию и через сотрудников ФСО после обеззараживания. Все, кто контактировал с журналистами, были облачены в защитные костюмы, территорию обсервации обрабатывали кварцеванием.

23 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, но Кремль не обнародовал ни фото, ни видео этого процесса, ни название препарата, которым привился президент. Еще через неделю Песков заявил, что Путин начнет "весьма и весьма активно передвигаться по стране" после завершения прививочного цикла, а участникам личных встреч с ним больше не придется проходить двухнедельный карантин.