Пресс-служба "Роснефти" назвала "очернением компании" журналистские статьи про обыски дома в редакции "Важных историй" и дома у главного редактора издания Романа Анина. Релиз был опубликован на сайте госкорпорации.

"Инцидент был использован недобросовестными медиа для очернения компании. Против "Роснефти" и ее руководства развернута масштабная информационная война, участниками которой являются, в том числе, и заграничные интересанты", - утверждают в "Роснефти".

Частью этой, по их словам, "клеветнической компании" являются материалы об их "результатах деятельности" и "лидирующем положении в мировой отрасли".

"Подобные информационные атаки организуются с целью снижения конкурентоспособности и создания дополнительных санкционных рисков не только для "Роснефти", но и для страны в целом", - говорится в релизе.

Компания "предприняла ряд юридических действий для защиты своей деловой репутации и акционерной стоимости". "Роснефть" и впредь будет принимать исчерпывающие законные меры для противодействия информационным атакам. Призываем СМИ воздерживаться от необъективных оценок и акцентируем внимание на юридической ответственности за публикацию недостоверной информации в отношении компании", - подчеркивается в пресс-релизе.

Обыски вечером 9 апреля проводили в рамках дела, которое возбудили в 2016 году по заявлению жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Ольги. Оно касалось расследования Анина в "Новой газете" о связях Сечиной с яхтой "Принцесса Ольга", стоимость которой оценивалась более чем в 100 млн долларов. В 2017 году супруги развелись.

Анин пока проходит по уголовному делу в статусе свидетеля. В ночь на 10 апреля, а затем повторно 12 апреля его допрашивали в Следственном комитете. Следователь говорил, что журналист незаконно использовал в своем расследовании фотографии Сечиной с яхты, похожей на "Принцессу Ольгу", взятые из ее закрытого блога в Instagram.

В 2016 суд по иску Сечина постановил удалить статью и опубликовать опровержение. За последние два месяца "Роснефть" также подала девять исков к "Важным историям", "Новой газете" и ряду журналистов. Речь шла о комментариях отраслевых экспертов про финансовые результаты "Роснефти", а также расследование "Важных историй" о схеме владения "Роснефтью" акций итальянского производителя шин Pirelli, купленных в 2014 году.

По данным СМИ, ФСБ давно следила за деятельностью Романа Анина. После публикации расследования о яхте летом 2016 года за журналистом была установлена слежка.

Повторно ФСБ обратила внимание на Анина в декабре 2020 года, сообщил источник "Открытых медиа", близкий к руководству одного из управлений спецслужбы. По его словам, это было связано с расследованием "Важных историй" о бывшем зяте президента РФ Владимира Путина Кирилле Шамалове. По словам источника, ФСБ начала проверку из-за неправомерного доступа к электронным письмам, так как в основу материала легла переписка из взломанной почты Шамалова.