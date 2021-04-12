Бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует вложить около 15 млрд рублей в реконструкцию санаториев в Крыму, рассказал РБК его представитель. По его словам, бизнесмен уже второй год является бенефициаром санаториев на южном берегу полуострова и сейчас "имеет отношение" к санаториям "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отелю "Дача Рахманинов". Все санатории, кроме "Жемчужины", которая сейчас не работает, объединены в сеть "Курорты Крыма".

Как утверждает представитель Ротенберга, тот стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. При этом еще в сентябре 2019 года представитель бизнесмена отрицал его связь с санаториями в Крыму. Сейчас он объясняет это тем, что в то время переговоры об условиях вхождения в проект еще не завершились, а делать публичным факт владения санаториями планировалось после оформления документов о прямом владении.

Санатории "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за 1,5 млрд руб. В лот вместе с санаторием "Дюльбер" вошли также земля санатория "Морской прибой" и участок со зданием дачи "Мисхор", в которой был открыт отель "Дача Рахманинов". За здания санатория "Жемчужина", расположенного около замка "Ласточкино гнездо", в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 млн руб.

Во всех торгах победило ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (УКИП). На момент покупки 95% долей в этой компании принадлежало экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому, еще 5% - УК "Визант Групп", которую контролировал Денис Козорез. В январе 2021 года Зарицкий в разговоре с изданием "Проект" заявил, что бизнесом не занимается и в УКИП был лишь номинальным собственником. С осени 2019 года УКИП принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду "Терс". В техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей уже вложены около 300 млн руб., отмечает представитель Ротенберга. Общий размер заявленных инвестиций в реконструкцию объектов составит около 15 млрд руб., работы будут проходить поэтапно, их окончание запланировано на май 2024 года.

Наибольшие вложения - более 6 млрд руб. - запланированы в "Жемчужину": на территории санатория площадью почти 17 га построят пятизвездочный отель, виллы и апартаменты. Проект застройки территории "Жемчужины" власти Крыма утвердили еще в декабре 2017 года, тогда планировалось, что УКИП построит здесь гостиничный комплекс со спа-центром.

В январе этого года о том, что Ротенберг намерен инвестировать деньги в санаторий "Ай-Петри", сообщила представитель санатория. В том же сюжете Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса под Геленджиком, которому был посвящен нашумевший фильм-расследование ФБК* о "дворце Путина". Ротенберг рассказал, что хочет открыть под Геленджиком апарт-отель, и сказал, что он не сразу сообщил о том, что владеет комплексом, из-за "чисто человеческого фактора".

Представитель бизнесмена сообщил, что к лету Аркадий Ротенберг станет единственным бенефициаром активов"Курортов Крыма". Какая доля в санаториях сейчас принадлежит Ротенбергу, сколько он уже вложил в гостиничные комплексы и за сколько планирует выкупить доли партнеров, он не сообщил, сославшись на конфиденциальность сделок. Эксперты оценивают общую стоимость активов в сумму от 2,5 до 4,5 млрд рублей.

В январском сюжете на "России 24" сам Ротенберг говорил, что ему также принадлежат туристические объекты в Сочи, на Дальнем Востоке и что он планирует развивать туристический проект на Алтае. Представитель бизнесмена уточнил, что в районе Бирюзовой Катуни на Алтае может быть построен круглогодичный горнолыжный курорт.

УКИП помимо санаториев в Крыму выкупила также компанию "Крымтелеком", которой принадлежит оператор сотовой и фиксированной связи и объекты недвижимости в Крыму. В собственности компании - 21,5 га земли, в том числе 4,3 га на берегу моря, на которых расположен санаторий в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Крыма. В декабре 2018 года, когда "Крымтелеком" был выставлен на торги, представитель Ротенберга заявлял, что бизнесмен не интересуется покупкой компании. Эту информацию он подтвердил и сейчас.

На торги по продаже "Крымтелекома" и санаториев, которые сейчас развивает Ротенберг, кроме УКИП заявлялось также ООО "Сарыч". Эта компания, как писало издание "Проект", владеет лесными и пляжными участками на острове Сарыч, по соседству с которыми строится особняк площадью 6-7 тыс. кв. м, хозяином которого местные жители считают самого Ротенберга. Осенью 2019 года его представитель отрицал связь с ООО "Сарыч", сейчас он отказался комментировать этот вопрос.