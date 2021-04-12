Россия приостанавливает пассажирские авиаперелёты в Турцию на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня. Решение об этом принято в понедельник Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России, передает РБК. Ограничения распространяются на полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции.

О решении сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. По её словам, сохранятся только два рейса в неделю на маршруте Стамбул-Москва. Также должны быть организованы так называемые "вывозные рейсы" для российских туристов, находящихся в Турции.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня", - сказала Голикова на брифинге в понедельник, передает "Интерфакс".

По словам Голиковой, оперштаб принял решение разрешить полеты между РФ и Турцией только для акционерного общества "Концерн Титан-2", которое занимается строительством атомной станции "Аккую" в Турции, а также для вывоза российских туристов.

Туристы, которые сейчас находятся в Турции, добавила она, смогут как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета из страны, так и вылететь чартерными рейсами. Россияне купившие путевку в Турцию на срок после 1 июня, будут получать оперативную информацию о ситуации, чтобы они смогли подтвердить свои планы при благоприятных обстоятельствах.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Турции постоянно отслеживается. "Если ситуация стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства", - сказала Голикова.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию путевок в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Российские власти рекомендуют туристам, которые купили путевку в Турцию с вылетом до 1 июня, поменять направление отдыха или перенести поездку на более поздние даты.

Турция стала второй страной после Великобритании, с которой Россия приостановила авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса. В прошлом году многие туристы, которые должны были поехать в Турцию еще в мае 2020 года, из-за пандемии перенесли свои туры на май 2021 года. В минувшую пятницу ситуацию с коронавирусом в Турции обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В тот же день появились сообщения, что Россия может приостановить авиасообщение.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство случаев "привезённых" штаммов коронавируса в Россию. "Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время", - сказала Попова 6 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Тогда же стало известно, что россиянам могут закрыть авиасообщение с Турцией. Обсуждался "лондонский вариант": Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется оттуда.

Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией. Предлагается также временно отменить взносы туроператоров в резервный фонд, снизить и отсрочить взносы в другие фонды и субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

Турция была одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Сейчас самолеты в Турцию летают из 25 российских городов, включая Москву и Петербург. В 2019 году в Турции побывали в качестве туристов более 7 миллионов россиян.