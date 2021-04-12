Иван и Юрий Ждановы

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Отца директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова не оказалось в архангельском СИЗО-1, куда его должны были этапировать. Ранее сообщалось, что Юрия Жданова, который обвиняется в превышении должностных полномочий, отправили из СИЗО Ростова-на-Дону в Архангельскую область. Об этом Иван Жданов сообщил в понедельник, 12 апреля, в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня следователь сказал, что его привезли в СИЗО в Архангельске. Адвокаты посетили СИЗО Архангельска. Там его нет", - написал оппозиционер.

Юрия Жданова этапировали в Архангельскую область, потому что преступление, в котором он обвиняется, было совершенно в Ненецком автономном округе, а там нет СИЗО. Ближайший изолятор находится в Архангельске, пишет "МБХ медиа".

"1. Следователь врет. 2. Издевательства продолжаются. 3. Я не знаю, где мой отец", - написал Иван Жданов.

О задержании отца оппозиционера стало известно 29 марта. Суд избрал Юрию Жданову меру пресечения в виде ареста в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Поводом стало то, что Жданов, который ранее работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе, в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить женщине квартиру по договору социального найма. Но потом стало известно, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, а квартиру администрация вернула по суду.

Директор ФБК* отмечал, что год назад по этому случаю уже проводили проверку, но "ничего криминального не находили".

Иван Жданов уверен, что преследование отца связано с его политической деятельностью. Он отметил, что его отцу 66 лет и у него много заболеваний.