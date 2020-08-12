Новое дело о гостайне в РФ завели на популярного петербургского блогера, пишущего о заброшенных объектах

urbanturizm / Youtube.com Мещанский суд Москвы по запросу ФСБ отправил под арест 35-летнего петербургского блогера Андрея Пыжа, ведущего YouTube-канал Urbanturizm о заброшенных местах и объектах

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мещанский суд Москвы по запросу ФСБ отправил под арест 35-летнего петербургского блогера Андрея Пыжа, ведущего YouTube-канал Urbanturizm о заброшенных местах и объектах. Его обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сопряженном с распространением этой тайны либо с перемещением ее носителей за рубеж (п. "д" ч. 2 статьи 283.1 УК РФ), пишут "Открытые медиа". Эта статья предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

По словам государственного адвоката Алексея Хальзова, уголовное дело было возбуждено 5 августа. Требование об аресте Пыжа поступило из УФСБ России по Москве и Московской области 6 августа, он будет находится под стражей до 6 октября.

По данным Telegram-канала Baza, 5 августа с Пыжом внезапно пропала связь, никто из друзей не мог его найти. О том, что он арестован, стало известно после того, как журналисты обнаружили карточку его дела в базе данных московских судов. Некоторые знакомые продолжают считать, что Пыж "в походе".

- Число "шпионских" дел в РФ выросло в разы, особенно после Крыма



Дома у блогера провели обыск. Как и в других случаях обвинений в разглашении гостайны, конкретные обвинения в адрес Пыжа неизвестны. Дело засекречено, адвокат Хальзов дал подписку о неразглашении. Однако, по его словам, обвинение не связано с блогом и роликами Пыжа.

Baza пишет, что Пыжа задержали в Москве при участии сотрудников ФСБ. Он находится в СИЗО "Лефортово" (там же содержится обвиняемый в госизмене бывший журналист Иван Сафронов, дело которого получило большой резонанс). Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, посетив блогера в изоляторе, сообщила, что у него нет одежды, кроме той, в которой его задержали.

Из близких у него только мать и девушка, связаться с ними Пыж не смог. По словам Литвинович, никаких посылок, передач и писем он не получает, на лицевом счету у него "ни копейки". Литвинович охарактеризовала Пыжа как опытного, интеллектуального человека. За время нахождения в СИЗО он успел починить в камере вентилятор.

Канал Пыжа в YouTube насчитывает более 780 тысяч подписчиков. В 2016 году суд Санкт-Петербурга оштрафовал блогера на 75 тысяч рублей за незаконное проникновение в коллектор отвода реки Дачная в реку Красненькая. Это решение отменила апелляционная инстанция, направив дело на новое рассмотрение, но позже суд прекратил дело за истечением срока давности.

В прошлом году Пыж побывал на действующей радиолокационной станции "Днепр-М" в военном городке Мурманской области. Станция входит в систему предупреждения о ракетном нападении.Последнее видео в YouTube-канале Пыжа датируется 2 августа, в нем блогер рассказал о поездке в Белоруссию, сплаве на плоту и ситуации в стране. В посте от 1 августа в Telegram Пыж, отметив "бардак и хаос" на российско-белорусской границе, написал, что "текущая политическая ситуация в Беларуси, рука Кремля и олигархата, всплывшие бравые вояки из ЧВК и куча других факторов не дают возможности адекватно спрогнозировать дальнейший ход развития событий". В последнем посте от 4 августа Пыж сообщил, что конец июля и начало августа ознаменовались "тотальным забаниванием" его роликов "по монетизации из-за авторских прав".