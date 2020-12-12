Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры опротестовала решение суда, оштрафовавшего на 200 тысяч рублей детский хоспис "Дом с маяком". Столичное надзорное ведомство проверило законность судебного акта до его вступления в силу

Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru

Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры опротестовала решение суда, оштрафовавшего на 200 тысяч рублей детский хоспис "Дом с маяком". Столичное надзорное ведомство проверило законность судебного акта до его вступления в силу.

"По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения", - говорится на сайте Генпрокуратуры.

Мосгорсуд рассмотрит вопрос об отмене штрафа 14 декабря. Заседание пройдет без представителей СМИ из-за ограничений в связи с коронавирусом, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе суда.

Зюзинский суд 10 декабря постановил оштрафовать "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей из-за ошибок в ведении журнала учета и использования наркотических лекарственных препаратов. Внеплановая проверка в хосписе была проведена по жалобе некой Ираиды Волковой, которая заявила, что учреждение якобы выписывает слишком много наркотических препаратов мальчику, опекаемому директором хосписа Лидой Мониавой, причем делает это за счет других детей.

"Коммерсант" писал, что жалоба поступила еще до того, как "Дом с маяком" закупил первые наркотические лекарства. Мониава отмечала, что вести документацию без ошибок фактически невозможно, а контроль МВД над работой медиков чрезмерен и неадекватен. После суда на ТВ вышел новостной сюжет о проблемах с доступностью обезболивающих препаратов и отчетностью по ним.

"Очень важно, чтобы в России разделили медицинский оборот наркотиков и криминальный. Чтобы с медиков сняли такую высокую меру наказания за ошибки в учете. И саму систему учета надо упростить. В этом месяце еще у 4 медучреждений в Москве суды за неправильное ведение журналов", сообщила в Facebook Лида Мониава.