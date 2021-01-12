Алексей Мордашов

Пресс-служба Президента России

Сына миллиардера Алексея Мордашова Никиту призвали в армию после отчисления из вуза, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с сыном бизнесмена.

Представитель Мордашова-старшего отказался комментировать частную жизнь членов его семьи.

Никиту Мордашова отправил в армию отец, так как тот не хотел учиться, сообщил источник РБК. Летом младшего Мордашова отчислили из ВШЭ, где он проучился год. Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата "Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" на платной основе. Его зачислили летом 2019 года.

По данным с сайта образовательной программы, к концу года обучения у Никиты Алексеевича Мордашова был один из самых низких рейтингов (2,6, максимальный - 10).

Алексей Мордашов занимает четвертое место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Состояние семьи предпринимателя оценивается в 16,8 миллиарда долларов.

В 2019 году Никита и его брат Кирилл стали совладельцами бизнеса отца: он передал им 25% в туроператоре TUI, а также 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Мордашов объяснил свое решение необходимостью ввести сыновей в дела компании, которую они унаследуют в будущем.

Всего у совладельца "Северстали" Алексея Мордашова семеро детей: сын от первого брака, двое сыновей (один из которых Никита) от второго, еще один сын и три дочери от третьего брака.