Несколько тонн авиационного керосина вылилось в грунт из-за разгерметизации трубы на Таймыре, принадлежащей "Норникелю". О случившемся сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье. Загрязнения реки Большая Хета удалось избежать, утверждают представители компании.

"При перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубы на резервуаре хранилища нефтепереливной станции, в грунт разлилось около 8 т керосина", - рассказал источник агентства.

По другим данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 т топлива.

Позднее в воскресенье "Норникель" сообщил, что разлилось около 44,5 тонны авиационного топлива.

Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива, заявили в "Норникеле".

АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель") подтвердило факт разгерметизации трубопровода на Таймыре при перекачке авиационного топлива. "По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 тонн топлива. На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет", - сообщает пресс-служба компании.

Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в МЧС.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты.