22 вагона грузового поезда с окатышем сошли с рельсов на перегоне станции Щекино-Лазарево в Тульской области. Сообщение об инциденте поступило в 15:05 в воскресенье, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось о 15 вагонах.
В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что никто не пострадал. Сход грузовых вагонов стал причиной задержки движения поезда "Москва-Белгород". К месту происшествия следуют аварийно-восстановительные поезда РЖД.
Движение поездов на месте схода вагонов грузового состава в Тульской области организовано по альтернативным маршрутам, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.
Поезда двигаются по следующему маршруту: Орел - Брянск - Сухиничи - Тула - Москва и обратно. Задерживаются пассажирские поезда N741 и 719 Москва - Белгород, N120 Белгород - Санкт-Петербург, N742 Белгород - Москва".
Выяснением обстоятельств инцидента занялись следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.