ВСЕ ФОТО 22 вагона грузового поезда с окатышем сошли с рельсов на перегоне станции Щекино-Лазарево в Тульской области

Главное управление МЧС России по Тульской области В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что никто не пострадал

Главное управление МЧС России по Тульской области Сход грузовых вагонов стал причиной задержки движения поезда "Москва-Белгород". К месту происшествия следуют аварийно-восстановительные поезда РЖД

Главное управление МЧС России по Тульской области

22 вагона грузового поезда с окатышем сошли с рельсов на перегоне станции Щекино-Лазарево в Тульской области. Сообщение об инциденте поступило в 15:05 в воскресенье, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось о 15 вагонах.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что никто не пострадал. Сход грузовых вагонов стал причиной задержки движения поезда "Москва-Белгород". К месту происшествия следуют аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Движение поездов на месте схода вагонов грузового состава в Тульской области организовано по альтернативным маршрутам, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

Поезда двигаются по следующему маршруту: Орел - Брянск - Сухиничи - Тула - Москва и обратно. Задерживаются пассажирские поезда N741 и 719 Москва - Белгород, N120 Белгород - Санкт-Петербург, N742 Белгород - Москва".

Выяснением обстоятельств инцидента занялись следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.