ВСЕ ФОТО После стрельбы в казанской школе российские власти заговорили об ужесточении правил оборота оружия и других законов и норм

Pixabay.com При этом предложения по контролю за оборотом оружия звучали еще осенью 2018 года после массового убийства в Керченском политехническом колледже

Следственный комитет Российской Федерации Утром 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья. В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении

Национальный антитеррористический комитет

После стрельбы в казанской школе российские власти заговорили об ужесточении правил оборота оружия и других законов и норм. Президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову провести ревизию видов оружия, доступных обычным гражданам. В Совете Федерации и Госдуме потребовали усилить контроль за содержанием компьютерных игр и создать "систему отслеживания преступных намерений" в интернете и соцсетях. При этом предложения по контролю за оборотом оружия звучали еще осенью 2018 года после массового убийства в Керченском политехническом колледже, однако ни одна из мер не была в итоге реализована, пишет "Медуза"*.

В октябре 2018 года, сразу после трагедии в Керчи, Росгвардия предложила поменять правила оборота оружия. Его владельцы должны были бы "любым доступным способом" сообщать Росгвардии о своих перемещениях, если они выезжали куда-то с оружием больше чем на трое суток. Однако после массового возмущения охотников Росгвардия отказалась от этой идеи, что не помешало главе ведомства Виктору Золотову отчитаться об оперативной проработке поручений президента РФ и "соблюдении баланса интересов".

Отрицательный отзыв федерального правительства получили и два законопроекта о повышении возраста владения оружием для самообороны и охоты с 18 лет до 21 года. В правительстве заявили, что такое повышение обернется ограничением трудовых прав граждан: охотников, спортсменов и даже военнослужащих. В итоге один законопроект был отклонен депутатами в марте 2020 года, а другой - в январе 2021-го. При этом в сентябре 2020 года в первом чтении был принят законопроект, снижающий до 16 лет возрастной ценз на получение оружия в целях охоты.

В мае 2020 года депутаты отклонили законопроект об ужесточении административного наказания для тех, кто носит с собой оружие в состоянии опьянения. Авторы инициативы предлагали лишить таких людей возможности оплаты штрафа, а также лишать их права на покупку или ношение оружия на срок до двух лет с возможной конфискацией оружия. Но в декабре 2020 года в Госдуму внесли законопроект, запрещающий продавать оружие гражданам с двумя судимостями и водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Сейчас владельцы оружия должны каждые пять лет получать новое разрешение на его хранение и ношение, проходить необходимые для этого медицинские осмотры и доказывать, что они не употребляют наркотики и психотропные вещества. Но в ноябре 2020 года в первом чтении Госдума приняла законопроект, увеличивающий срок действия такого разрешения для охотников до 15 лет. При этом после убийства в Керчи Росгвардия планировала заставить владельцев оружия отчитываться об отсутствии медицинских противопоказаний раз в год. Однако в администрации президента положения законопроекта сочли слишком жесткими и отправили его на доработку.

Утром 11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья. В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении. За несколько дней до нападения стрелок якобы завел телеграм-канал "Бог", где объявил себя богом и написал, что "сегодня убьет огромное количество биомусора". 26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа за академические задолженности, а спустя два дня получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья.