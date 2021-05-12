Тематический поезд в московском метро в благодарность медикам, которые уже более года спасают жизни людей от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва" Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в московском ТЦ "Арена Плаза"

Фото: Мобильный репортер / АГН "Москва"

56% россиян не боятся заразиться коронавирусом, 42% - испытывают страх перед заражением этой инфекцией, подвели итоги социологического опроса специалисты "Левада-Центра"*. Эти показатели не изменились с февраля 2021 года. Пики опасения пришлись на весну и осень прошлого года. В октябре 2020 года 64% боялись заразиться, 34% респондентов - не боялись.

62% опрошенных не готовы сделать прививку отечественной вакциной "Спутник V". Этот показатель тоже не изменился с февраля 2021 года, однако за год число сторонников прививок немного снизилось. Четверть респондентов (26%) готовы сделать прививку, это несколько меньше, чем в феврале (30%). При этом 10% респондентов ответили, что уже сделали прививку. Похоже, что количество сторонников прививок сокращается прежде всего за счет тех, кто прошел вакцинацию.

Как и в феврале, в апреле 2021 года вакцина пользуется наибольшей популярностью среди тех, кто опасается заразиться коронавирусом, а также у представителей старших возрастных групп. Так, в группе 55 лет и старше готовы прививаться 37%, среди респондентов 18-24 лет - только 12% (75% не готовы). При этом в группе респондентов 55 лет и старше 13% ответили, что уже сделали себе прививку. Среди тех, кто опасается заразиться коронавирусом, готовы сделать прививку 35% опрошенных, не готовы - 53%. Среди тех, кто не боится заразиться, лишь 18% готовы привиться, 70% - не готовы.