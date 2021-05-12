Необходимая для счастья россиянам средняя сумма составляет 173 тыс. рублей в месяц

DepositPhotos / arkusha По данным опроса, для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга

Необходимая для счастья россиянам средняя сумма составляет 173 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на портале Superjob.

По данным опроса, для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно. Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. рублей в месяц, россиянам 35-44 лет - 198 тыс. рублей.

По результатам исследования, жителям Москвы для счастья необходимо в среднем 224 тыс. рублей в месяц, Владивостока - 200 тыс. рублей в месяц, Ростова-на-Дону - 195 тыс. рублей, Санкт-Петербурга - 183 тыс. рублей. Жителям Липецка для счастья нужно всего 137 тыс. рублей в месяц, Оренбурга - 136 тыс. рублей и Кирова - 132 тыс. рублей.

Согласно данным портала, рост стоимости счастья с начала года в полтора раза превысил инфляцию. Индекс потребительских цен с января 2021 года вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину необходимо больше на 4,2%. При этом самые скромные запросы - у россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей: для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тыс. руб. в месяц. Россиянам с зарплатой от 80 тысяч руб. для счастья нужно почти в два раза больше: 240 тыс. руб. в месяц. "Чем выше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности", - комментируют ситуацию участники опроса.

В прошлом году выяснилось, что в условиях самоизоляции уровень выплат, достаточный для комфортной жизни, падает вдвое. Так, среднестатистическому россиянину для комфортной жизни в этих условиях достаточно 80 тысяч рублей в месяц, что почти вдвое меньше, чем в "доковидные" времена, когда желаемый бюджет в среднем оценивался в 155 тысяч рублей. Самые высокие денежные запросы у москвичей: 214 тыс. рублей им нужно, чтобы счастливо прожить месяц в обычной ситуации, а в самоизоляции житель столицы хотел бы иметь в среднем 100 тыс. рублей.

Исследование показало, что запросы женщин для комфорта в режиме самоизоляции скромнее, чем у мужчин. Чтобы переждать вынужденное сидение дома, женщинам достаточно 70 тыс. рублей в месяц, в обычных условиях "бюджет счастья" у них составляет 140 тыс. рублей. Согласно опросу, российскому мужчине сейчас нужно для комфорта 90 тыс. рублей, хотя до пандемии средний запрос составлял 170 тыс. рублей.

Молодым людям в возрасте до 24 лет для полного счастья в обычных условиях было достаточно 120 тыс. рублей, а на четыре недели самоизоляции их вполне устроит 60 тыс. рублей.В свою очередь, россияне старше 45 лет месяц своего счастья оценивают в 176 тыс. рублей при обычных условиях, а во время самоизоляции им достаточно иметь для комфорта 92 тыс. рублей.