В больницах Казани после стрельбы в школе N175 по состоянию на утро 12 мая находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых

Официальный сайт Президента РТ

В больницах Казани после стрельбы в школе N175 по состоянию на утро 12 мая находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых, сообщила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева на пресс-конференции по теме оказания помощи пострадавшим. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы 21 человек пострадал, 9 погибли.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков пояснил, что увеличение числа пострадавших связано с тем, что повреждения у некоторых детей обнаружились уже после их возвращения из школы. "Были моменты, когда детишки уходили домой в состоянии возбуждения и после этого у них начинали болеть ручки, ножки", - цитирует его "Татар-информ".

По словам Жаворонкова, травм тяжелой или средней степени у этих пострадавших нет, передает ТАСС. Шестеро ранее госпитализированных школьников находятся в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом. Пятерых детей и троих взрослых решено отправить на лечение в Москву.

12 мая в Татарстане объявлен траур по погибшим в результате стрельбы, проходят их похороны в Казани, Высокогорском и Рыбно-Слободском районах республики. Организацию похорон взяло на себя правительство Татарстана, все мероприятия проводятся с учетом пожелания родственников и близких. В результате нападения на школу погибли трое девочек, четверо мальчиков и две учительницы 26 и 55 лет.

12 мая до конца дня семьям погибших будут перечислены выплаты в размере 1 млн рублей, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Выплаты пострадавшим будут произведены после того, как судебно-медицинская экспертиза даст оценку и заключение о степени тяжести вреда каждому. Для получивших тяжелый или средний вред здоровью предусмотрено по 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью - по 200 тысяч рублей.