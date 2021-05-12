Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс подтвердила ТАСС, что фигурирует в списке из 10 американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Российский список был составлен в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Ранее на вопрос "Коммерсанта", почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, источник в МИД РФ дал понять, что речь идет о зеркальном ответе на действия США, которые уже более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне.

"Они ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива", - подчеркнул источник издания.

Новый виток обострения отношений между Москвой и Вашингтоном произошел 15 апреля, когда США объявили о новых санкциях в отношении России. Под ограничения попали более 30 физических лиц и компаний, которые обвиняются в попытках повлиять на последние президентские выборы и иных враждебных действиях. Кроме того, восемь физических и юридических лиц включили в список в связи с Крымом. Вашингтон считает, что они причастны к "оккупации полуострова" и нарушениям прав человека.

В тот же день Вашингтон объявил о высылке десяти человек из российской дипмиссии. В указе президента Джозефа Байдена говорилось, что в состав персонала входят представители российских спецслужб. В ответ на эти действия Россия ввела санкции против нескольких высокопоставленных американских чиновников, среди которых оказались генеральный прокурор Мэррик Гарланд, глава ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки Эврил Хейнс, советник президента по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль. Кроме того, Москва объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 21 мая.

МИД также пообещал, что предпримет в ближайшее время другие шаги "в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США" и вскоре представит список недружественных стран, в который будут включены и США. Представители государств, которые объявляются недружественными, не смогут заключать на территории России любые трудовые отношения с гражданами РФ, вплоть до полного запрета. Кроме того, возможность набирать среди граждан России сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий для этих государств сильно ограничивается.