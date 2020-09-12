Союз архитекторов (СА) России объявил всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию мавзолея Ленина на Красной площади. Решение о проведении конкурса было принято 25 августа, но его положения были утверждены и опубликованы только 11 сентября, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу СА.

Цель конкурса - создать банк идей по ре-использованию мавзолея, говорится на сайте Союза архитекторов. С учетом близости построенного Алексеем Щусевым сооружения к Музею русской архитектуры на Воздвиженке, "представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий Мавзолея - фанерной, деревянной и гранитной".

В СА подчеркнули, что никакого политического заказа на проведение конкурса нет. Творческое состязание является спецпроектом фестиваля "Зодчество" и призвано собрать "максимальное количество архитектурных идей, какими бы неоднозначными они ни были".

В положении конкурса отмечается, что "нахождение вождя Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации "вечной памяти" и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя".

Участникам предлагается разработать форэскиз (набросок, служащий основой для дальнейшей разработки эскизного проекта) проекта ре-использования мавзолея в качестве музея, а также организовать маршрут, связующий мавзолей с Музеем русской архитектуры. Другие идеи ре-использования мавзолея "не только допускаются, но и приветствуются", отметили в СА.

К участию в проекте приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также граждане России и стран СНГ. В жюри конкурса приглашены 9 человек, в том числе министр культуры России Ольга Любимова, директор музеев Кремля Елена Гагарина, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, писатель Александр Проханов, кинорежиссер Александр Сокуров, президент СА России Николай Шумаков, один из основателей движения "Архнадзор" Рустам Рахматуллин и другие общественные деятели.

Заявки принимаются до 19 октября. Лучшие работы будут экспонироваться с 11 по 13 ноября в рамках фестиваля "Зодчество" в Гостином дворе, а в заключительный день события, 13 ноября, будут объявлены победители конкурса.

В конце августа глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда выразил мнение, что рано или поздно тело Ленина предадут земле. Президент России Владимир Путин не раз проводил параллели между коммунистической идеологией и христианством, а тело Ленина сравнивал с мощами святых. В РПЦ такое сравнение назвали подменой понятий, очевидной для верующих людей.