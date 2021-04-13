Магомед Гадаев

Amnesty International France

Депортированный из Франции свидетель по делу о пытках на базе ОМОН в Грозном Магомед Гадаев, которого сразу задержали в Новом Уренгое, находится в полиции чеченского города Урус-Мартан, рассказала замглавы представительства Human Rights Watch в России Татьяна Локшина, пишет "Медиазона".

По ее словам, адвокат Семен Цветков "получил подтверждение", что Гадаев находится в полиции Урус-Мартана.

При этом адвокату до сих пор не удалось увидеться с задержанным. "По информации, полученной от его родственников, сегодня утром Гадаева местные силовики привели в дом его родителей в Закан-юрте. Ему дали возможность кратко поговорить с матерью. Силовики заверили его мать, что хотя он задержан, но никакого вреда ему не причинят, затем его увели. Родственникам силовики предложили обращаться по его поводу в полицию Урус-Мартана", - добавила Локшина.

Магомед Гадаев уехал из Чечни 11 лет назад после нескольких месяцев в плену у чеченского ОМОНа. Несмотря на запрет французского Национального суда по вопросам предоставления убежища, чеченца все равно депортировали. Из Москвы он уехал на Ямал.

Представители пограничного контроля аэропорта Шереметьево посадили 37-летнего чеченского беженца Гадаева на рейс до Нового Уренгоя, в котором проживает его родной брат. В это время, как можно предположить, сотрудники погранслужбы передали информацию об этом в УФСБ по Чечне, по неофициальной просьбе которого Гадаева незаконно удерживали в транзитной зоне терминала D более 12 часов.

11 апреля его задержали, доставили в отдел полиции одного из районов Нового Уренгоя и оперативно передали чеченским силовикам. Утром в субботу по месту жительства брата Гадаева в Новом Уренгое пришли двое чеченцев в поисках Магомеда. После их визита родственники Гадаева обратились к нему с просьбой "сдаться на милость" главы Чечни Кадырова и вернуться добровольно в Чечню.

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