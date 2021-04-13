Верховный суд республики Карелия отказал в пересмотре решения по делу дворника Алексея Новикова, лишенного российского гражданства после осуждения по экстремистской статье. Об этом "Новой газете" сообщила адвокат Ольга Подоплелова.

52-летний Алексей Новиков был осужден по статье 282 УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). В 2016 году его задержали за репост публикации об ИГ* в соцсети "ВКонтакте", который мужчина вскоре удалил. Как утверждал впоследствии фигурант дела, его под пытками заставили признаться, что он собирался ехать в Сирию воевать на стороне боевиков. Впоследствии в суде Новиков предъявил медицинские доказательства нанесенных ему электрошокером травм, однако его все равно приговорили к двум годам колонии.

В мае 2020 года в полиции у Новикова изъяли паспорт, а затем лишили гражданства и обязали покинуть Россию. В пояснении УМВД Петрозаводска говорится, что наказание по террористической статье приравнивается к сообщению заведомо ложных сведений при получении гражданства. Будущие россияне обязываются соблюдать Конституцию и законодательство РФ, но Новиков, по мнению МВД, не выполнил взятое на себя обязательство не нарушать российский закон.

Чиновники также конфисковали у Новикова загранпаспорт. От него требуют уехать на Украину, хотя украинского гражданства у Новикова нет, и без документов он не может пересечь границу, передает радио "Свобода"*.

При этом иного гражданства, кроме советского, Алексей Новиков никогда не имел. Он родился в городе Сумы Украинской ССР, в 1987 году переехал в Калининград, а затем в Петрозаводск. После распада СССР Новиков не менял советский паспорт, так как не видел в этом необходимости. Первое после распада СССР российское гражданство он получил только в 2005 году.

В Карелии у Алексея Новикова находится семья. Средств на переезд а другую страну у петрозаводского дворника также нет - его счета заблокированы после внесения в список "Росфинмониторинга".

Изменения в ФЗ "О гражданстве РФ" были внесены в 2017 году. Тогда закон дополнили пунктом о возможности аннулировать решение о принятии в гражданство России после совершения экстремистских преступлений.

При этом Конституция запрещает лишать гражданства россиян помимо их воли. Однако в марте Верховный суд России подтвердил, что эта статья не распространяется на "отмену решения о приеме в гражданство".

* - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента