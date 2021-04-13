Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил ограничение использования платежных систем Visa и Mastercard в России. Отвечая на вопрос об их возможном отключении, представитель Кремля отметил, что различного рода санкции против России вводит множество стран.

"Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - сказал Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия работает над отказом от использования западных платежных систем, передает "Интерфакс".

Лучший способ хеджирования таких рисков, продолжил Дмитрий Песков, - это создание систем, компенсирующих отсутствие различных услуг или "форматов сопровождения финансовой деятельности", то есть "систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики, банковского дела" и так далее.

"Этот процесс происходит. Вы знаете, что постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир". Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение, что эта система со временем получит распространение глобальное. И так же - во всех других областях", - сказал Песков.

"Национальная система платежных карт" (НСПК), являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, введенных в ответ на агрессию против Украины и присоединение Крыма к РФ.

Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные банками из санкционного списка. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".

Угроза отключения России от системы SWIFT

В декабре 2020 года в Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами команды президента, сообщили о намерении президента США Джо Байдена "наказать" Москву за предполагаемую причастность к хакерской атаке на госучреждения США. Это должно привести к "серьезным экономическим, финансовым или технологическим потерям России". Один из вариантов - отключение от SWIFT, заявил Джеймс Эндрю Льюис, эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. О возможности отключить РФ от этой системы разговоры ведутся с 2014 года.

В апреле обострилась ситуация на востоке Украины. В связи с этим глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер заявил, что Москва "продолжает курс опасных провокаций".

По его словам, при эскалации ситуации "время дозированных санкций минует". В качестве мер, которые "должны стать реальными вариантами", Вебер предложил "масштабное замораживание счетов олигархов" и, опять же, отключение от SWIFT.

С одной стороны, в России есть собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), запущенная в 2014-м. К ней подключены все российские банки и около десятка зарубежных из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). После отключения от SWIFT банки перейдут на российский аналог. Однако для международных платежей СПФС - пока не совсем полноценная замена, поэтому удар будет серьезным.

Эксперты указывают, что объемы экспортных и импортных операций России в долларах и евро существенные, а по многим группам продуктов найти альтернативу невозможно. "Отключение от SWIFT парализует транзакции российских банков, - предупреждает Арарат Мкртчян, - главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии". - Больше всего пострадают крупные экспортеры. Им придется работать исключительно с иностранными банками для обслуживания своей операционной деятельности. Возникнет много посредников, обходящих ограничения. Особенно от этого выиграют финансовые институты стран ЕАЭС".

Впрочем, катастрофы не будет, полагает Олег Богданов, ведущий аналитик QBF. "Само по себе отключение от SWIFT российских банков означает лишь удорожание и замедление финансовых транзакций между контрагентами. Очевидно, традиционные цепочки нарушатся, понадобится некоторое время для их восстановления. Но за неделю или две это вполне можно сделать", - уверен он.

Но если последует заморозка долларовых средств российских резидентов, возможна паническая реакция на рынках. Чтобы все успокоилось, потребуется квартал или два, но в итоге финансовые связи все равно восстановят, считает эксперт.

По его мнению, неизбежны резкие валютные колебания. Однако после короткого периода турбулентности курс рубля "вернется к норме", приводит РИА "Новости" мнение эксперта.