В регионах продолжаются атаки на штабы Навального и задержания их сотрудников

Штаб Навального в Мурманске

Региональные штабы Алексея Навального сообщили о новых инцидентах. В Воронеже неизвестный человек запихнул сотрудника местного штаба Андрея Ахмедулова в белую "Газель" и увез в неизвестном направлении. "Очевидец не успел сфотографировать номера, при этом человек показал очевидцу корочку", - говорится в Telegram-канале штаба.

Ахмедулов шел забирать листовки и наклейки из типографии. Позже координатор воронежского штаба Софья Капиносова сообщила "Открытым медиа", что пропавший активист находится в полицейском участке N5, к нему едет адвокат. Что вменяется Ахмедулову, пока неизвестно.

В воронежский штаб позже пришла полиция для проведения "осмотра". По словам Капиносовой, силовиков заинтересовал экспертный доклад "Путин и коррупция". "Полицейские проводят осмотр, спрашивают, нет ли у нас каких экстремистских материалов, ордера на обыск у них нет", - рассказала она.

В Санкт-Петербурге координатора местного штаба и кандидата в депутаты Ирину Фатьянову задержали на рабочем месте. Сотрудники полиции объяснили задержание жалобой, зарегистрированной в книге учета сообщений о правонарушениях (КУСП), но конкретных нарушений Фатьяновой не вменили. Ее отвезли в отдел полиции.

Мурманский штаб, дверь которого активисты ранее не могли открыть из-за того, что неизвестные залили ее монтажной пеной, оказался разгромлен. Стены "испоганены рисунками свастики и прочей гадостью", испорчены лампы и мебель, провода камер перерезаны.

"Очевидно, что этот уродский поступок - месть нашему координатору Виолетте Грудиной за ее выдвижение в депутаты горсовета. И всем нам за нашу деятельность. Мы не боимся! Команда будет продолжать бороться за счастливую Россию будущего", - говорится в Telegram-канале штаба.

Эти инциденты стали продолжением нападок на соратников Навального в российских регионах. 12 апреля координатора мурманского штаба и главу избирательной кампании Грудиной Александра Суринова задержали в мурманском аэропорту по подозрению в перевозке наркотиков. При досмотре личных вещей никаких запрещенных веществ у него не нашли. А по почтовым ящикам дома, где живет Грудина, неизвестные разбросали листовки, в которых обвинили активистку в "бандитизме и совращении детей".

Дагестанский штаб Навального, открывшийся на днях, до сих пор не знает о местонахождении своего координатора Эдуарда Атаева, который пропал днем 11 апреля, и его заместителя. Оба они по-прежнему не выходят на связь. Команда Навального связывает "истеричное агрессивное поведение властей" с кампанией #СвободуНавальному и подготовкой к выборам.