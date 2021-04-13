Авиакомпания Utair, входящая в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, с 15 апреля по 31 мая закрывает полеты и продажу билетов на рейсы из Грозного и Махачкалы в Стамбул и из Москвы на Занзибар, передает "Интерфакс". Пассажиры Utair смогут обменять билеты на более поздние даты или получить деньги за вынужденный возврат.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что Utair летает в Стамбул только из Грозного и Махачкалы, а на Занзибар - из Москвы.

Вернуть деньги за билеты пассажирам отмененных рейсов в Турцию также намерены "Уральские авиалинии". "Пассажиры авиакомпании "Уральские авиалинии", имеющие билеты на регулярные или чартерные рейсы из/в Турцию на период вылетов с 15 апреля по 1 июня 2021 года, могут произвести вынужденный возврат без штрафов", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

При этом о порядке возвращения российских граждан из Турции и графике вывозных рейсов намерены "Уральских авиалиний" будет сообщено позже.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".

Накануне стало известно, что "Аэрофлот" в связи с ограничением Россией авиасообщения с Турцией предложит своим пассажирам так называемые вынужденные условия обмена и возврата билетов в эту страну.

Напомним, в понедельник оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию - около 7 тыс.