Власти Петербурга и Москвы составили рабочую группу для разработки электронного проездного, которым можно будет пользоваться в обоих городах, сообщила пресс-служба Смольного. В группу вошли чиновники транспортных блоков обеих администрацией, сообщает "Интерфакс".

Чиновники проводят финансовый аудит системы и изучают возможность ее применения в Петербурге. Предполагается, что москвичи безвозмездно передадут властям Петербурга свои разработки и лицензии.

Единый проездной должен позволить жителям обоих регионов одинаковыми способами платить за парковку и проезд на всех видах транспорта, сказали в пресс-службе.

Уже существует кобрендинговая карта "Подорожник-Тройка", которой можно пользоваться как в Петербурге, так и в Москве, но на нее можно записать только один вид проездного билета. Сейчас же речь идет о более широкой интеграции.

Москва также передаст северной столице опыт создания парковок в центре. Возможно будет создана общая платформа по оплате и парковочных услуг. Рабочая группа выработает соответствующие тарифы и льготы.