14-дневный карантин для въезжающих в Россию отменяется с 15 июля

Роспотребнадзор выпустил постановление об отмене с 15 июля обязательной 14-дневной изоляции для прибывающих в Россию граждан. Постановлении главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

У приезжего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус COVID-19.

Иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются).

Если человек не имеет такого документа, ему будет предоставлено три дня, чтобы пройти соответствующий тест в России. Где все это время должен будет находиться иностранец, в документе не уточняется. Процедура тестирования будет проходить на платной основе за счет человека, который пытается въехать в страну.

Аналогичные правила будут касаться российских граждан, которые намерены вернуться на родину.