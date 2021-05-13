Индустриальный районный суд Перми 12 мая приговорил к условным срокам пятерых последователей запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* по обвинению в экстремистской деятельности

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Индустриальный районный суд Перми 12 мая приговорил к условным срокам пятерых последователей запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* по обвинению в экстремистской деятельности. На заседании суда выяснилось, что силовики снимали верующих на скрытую камеру в бане, передает "МБХ медиа Урал".

Подсудимый Игорь Турик получил 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, его единоверцы Борис Бурылов, Александр Иноземцев, Виктор Кучков и Юрий Вааг - по 2,5 года условно с испытательным сроком в три года. Они также лишены права возглавлять религиозные организации.

Иеговистам* вменили организацию экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщается на сайте "Свидетелей Иеговы"*.

Турик и Кучков провели три дня в ИВС Перми, 101 день под домашним арестом, а также более двух лет под подпиской о невыезде. Иноземцев, Вааг и Бурылов находились под подпиской о невыезде более двух с половиной лет. Прокурор требовал для обвиняемых от четырех до девяти лет колонии, при этом в деле нет потерпевших.

На судебном заседании прослушивались аудиозаписи телефонных разговоров верующих и просматривались видеозаписи богослужений. Как пишет МБХ, ФСБ вела слежку за иеговистами* задолго до решения Верховного суда о ликвидации управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России.

В доказательство организации экстремистской деятельности суду была предоставлена видеозапись, на которой Турик призывал единоверцев спеть гимн "Встань рядом с Иеговой". Финансированием деятельности экстремистской организации суд счел оплату аренды конференц-зала в Перми за 14,8 тысячи рублей. Посещение иеговистами* банного комплекса в июле 2018 года, где проходило крещение новых последовательниц организации, следствие и суд назвали продолжением преступной деятельности.

"Вы бы знали, какую душевную боль испытали эти женщины, когда узнали, что их обнаженных зафиксировали на видео "профессионалы своего дела", - рассказал в суде Турик. Он узнал об установке скрытой камеры из материалов уголовного дела. Адвокат Иосиф Чарный подтвердил "Медиазоне", что камера упоминалась в документах. По версии суда и силовиков, в бане под видом собрания садового кооператива проходило экстремистское мероприятие с участием 27 человек.