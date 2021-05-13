Алексей Навальный подал в суд на администрацию исправительной колонии N3 из-за того, что его адвокатам запретили проносить на встречи с ним телефоны и ноутбук

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Алексей Навальный подал в суд на администрацию исправительной колонии N3 из-за того, что его адвокатам запретили проносить на встречи с ним телефоны и ноутбук. Как рассказал "Новой газете" адвокат Вадим Кобзев, иск был подан накануне в Октябрьский суд Владимира.

"За весь период содержания Навального в ИК-3 адвокаты посещали его практически каждый день и требовали разрешить пронести телефон и ноутбук. Каждый раз нам отказывали. <...> Навальный просит признать действия колонии по запрету технических средств незаконными", - пояснил Кобзев. Иск был подан от имени Навального, так как действия колонии нарушают его право на квалифицированную юридическую помощь.

Адвокат добавил, что решение Верховного суда позволяет адвокатам по всей России проносить в колонию телефоны и ноутбуки. Между тем 11 мая стало известно, что группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который запрещает адвокатам брать средства связи на встречи с заключенными в колониях и СИЗО.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса (свидания осужденных к лишению свободы). Согласно им, адвокаты и иные лица, которые имеют право на оказание юридической помощи, не смогут проносить на территорию исправительного учреждения "технические средства связи, а также технические средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись". Причина этого запрета в пояснительной записке к законопроекту не указана.

Один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Анатолий Выборный назвал целью поправок борьбу с так называемыми тюремными колл-центрами и мошенническими звонками из мест лишения свободы. По его словам, законопроект должен защитить в том числе и права самих заключенных, так как "любой гаджет может использоваться специалистами для прослушивания переговоров".

В свою очередь, юристы отмечают, что принятие законопроекта нарушит принципы равноправности и состязательности сторон, так как следователи могут пройти к арестованному или осужденному с мобильным телефоном или компьютером. Кроме того, авторы инициативы не консультировались с палатой адвокатов, и в дальнейшем законопроект позволит скрыть нарушения закона, которые могут совершаться на территории исправительных учреждений. Кроме того, поправки поставят под угрозу систему фиксации побоев заключенных: фотофиксация адвокатом следов избиений на теле осужденного зачастую оказывается единственным шансом добиться справедливости.